Персональные данные, соцсети, поддержка: одобрены законы в сфере IT

Сенаторы утвердили в пятницу закон, который разрешает передачу и обработку биометрических данных для размещения в единой биометрической системе, причем согласие субъекта персональных данных для этого не требуется. Его лишь должны уведомить о том, что данные будут размещены в единой системе. Разработчики предполагают, что этот механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга – безналичной оплаты.

Совет Федерации также одобрил закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Он вносит ряд изменений в закон "О персональных данных" и другие законодательные акты РФ. Теперь операторам будет запрещено отказывать гражданам в оказании услуг, даже если те не захотели предоставить свои персональные данные. Кроме того, операторы будут обязаны сообщать уполномоченным органам власти об утечках данных в течение суток после того, как такая утечка была обнаружена.

Еще один закон, одобренный сенаторами, обязывает органы власти создавать официальные страницы в соцсетях, чтобы размещать там актуальную информацию о своей деятельности. Паблики должны будут создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.

На заседании также был одобрен закон, который предусматривает создание в России отечественного магазина мобильных приложений – аналога App Store. Он в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Перечень устанавливаемых программ утверждается Минцифры.

Совет Федерации одобрил и закон об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение закона "о приземлении". Административный штраф за такое правонарушение будет составлять до 0,1 совокупного размера выручки за год, за повторное нарушение – от 0,1 до 0,2 совокупного размера выручки.

Еще один одобренный закон смягчает наказание для бизнеса за некоторые правонарушения. Так, послабления предусмотрены, если нарушитель возместил причиненный ущерб или совершил правонарушение впервые.

Вместе с тем Совет Федерации ужесточил наказание за выброс мусора из автомобиля. Штраф для граждан устанавливается в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение размеры штрафов увеличатся вдвое.

Кроме того, сенаторы одобрили законы о создании в РФ банка данных экстремистских материалов и о мерах налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Все эти законы теперь поступят на подпись президенту, пишет РИА Новости.