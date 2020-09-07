07 сентября 2020 13:34 Анатолий Глянцев

Новые кубиты хранят информацию в десять тысяч раз дольше предшественников

Новое достижение приближает эру мощных квантовых компьютеров.

Новое достижение приближает эру мощных квантовых компьютеров.
Иллюстрация Pixabay.

Схематическое изображение нового кубита. Голубыми сферами показаны атомы кремния, жёлтой полусферой - атом бора. Синяя стрелка показывает орбитальное движение дырки, красная - её спин.

Схематическое изображение нового кубита. Голубыми сферами показаны атомы кремния, жёлтой полусферой - атом бора. Синяя стрелка показывает орбитальное движение дырки, красная - её спин.
Иллюстрация Takashi Kobayashi, Tohoku University.

Новое достижение приближает эру мощных квантовых компьютеров.
Схематическое изображение нового кубита. Голубыми сферами показаны атомы кремния, жёлтой полусферой - атом бора. Синяя стрелка показывает орбитальное движение дырки, красная - её спин.

Физики создали кубиты (квантовые биты), которые хорошо поддаются управлению и долго сохраняют информацию. Новая технология может открыть путь к большим и мощным квантовым компьютерам.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Вести.Ru подробно рассказывали о том, кто такое квантовые компьютеры и кубиты. Напомним об этом в двух словах.

Квантовый компьютер хранит данные не в виде битов, принимающих только значения 0 или 1, а в виде квантовых битов (кубитов), которые могут находиться сразу в нескольких промежуточных состояниях. За счёт этого квантовый компьютер может хранить и обрабатывать гораздо больше информации, чем классический. Однако за это приходится расплачиваться: квантовые системы очень малы и весьма чувствительны к малейшим колебаниям внешних условий. Поэтому для их функционирования требуется дорогостоящее оборудование.

При этом в качестве кубита потенциально можно использовать любую достаточно маленькую систему, которая способна "жить" по законам квантовой механики (например, отдельный атом или даже электрон). Другое дело, что не все кубиты, как и йогурты, одинаково полезны: они различаются тем, насколько легко ими управлять, как долго они хранят информацию и так далее.

Исследователей давно привлекают спин-орбитальные кубиты. В них для хранения информации используется взаимодействие между спином электрона (образно говоря, его вращением вокруг своей оси) и его орбитальным движением вокруг ядра атома. Такие кубиты очень чувствительны к окружающим электрическим полям. Это одновременно и преимущество, и недостаток.

С одной стороны, такими системами очень удобно управлять с помощью электрического поля, а это важно для создания больших квантовых компьютеров. С другой, кубиты откликаются не только на управляющее поле, но и на слабые электрические поля, присутствующие вокруг и создающие шумы. Эти помехи быстро стирают закодированную в кубите информацию. До сих пор рекорд продолжительности её хранения составлял всего лишь одну микросекунду. Это слишком мало для практического применения.

Теперь же международная команда учёных создала спин-орбитальные кубиты, сохраняющие данные в десять тысяч раз дольше: до десяти миллисекунд.

Физики использовали кристалл кремния, в который были внедрены атомы бора. Ядра бора способны "похищать" электроны у атомов кремния. Там, где электрон покинул своё законное место в кристаллической решётке, образуется так называемая дырка.

Эти дырки во многих отношениях ведут себя как частицы с положительным зарядом, так что их относят к квазичастицам (мы подробно объясняли, что это такое). Дырки, как и электроны, имеют спин ("вращение вокруг своей оси") и орбитальное движение.

Первый автор статьи Такаси Кобаяси (Takashi Kobayashi) из Университета Тохоку сравнивает устройство нового кубита с соединением шестерней в часах. Большая шестерня имитирует орбитальное движение дырки, а сцепленная с ней маленькая – её спин. Эту аналогию иллюстрирует приведённое ниже изображение.

Схематическое изображение нового кубита. Голубыми сферами показаны атомы кремния, жёлтой полусферой – атом бора. Синяя стрелка показывает орбитальное движение дырки, красная – её спин.
Иллюстрация Takashi Kobayashi, Tohoku University.

Исследователи снизили чувствительность кубита к электрическим полям, деформировав кристалл кремния.

"В этой работе мы настроили чувствительность нашего спин-орбитального кубита к электрическому полю, растягивая кристалл кремния, как резинку", – говорит Кобаяси.

Разумеется, кремний не так легко поддаётся деформации, как резина. Но даже небольшого растяжения оказалось достаточно, чтобы кубит стал менее восприимчивым к электрическому полю. Это позволило ему дольше сохранять информацию.

С другой стороны, чувствительность к полю осталась достаточно высокой, чтобы её можно было использовать для управления кубитами. То есть физики избавились от недостатков спин-орбитальных кубитов, сохранив их достоинства.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о "тёплых" кубитах для дешёвых квантовых компьютеров. Писали мы и о кубитах, полученных в материале для бытовой электроники.

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