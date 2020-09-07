На месте будущего аэропорта Мехико найдены сотни скелетов мамонтов

Мы довольно часто видим новости о том, что при строительстве нового объекта в почве под будущей стройплощадкой учёные обнаруживают свидетельства былых цивилизаций и прежних эпох. Но на этот раз находка оказалась действительно впечатляющей.

Недавно эксперты заявили, что количество скелетов мамонтов, обнаруженных на месте строительства аэропорта к северу от Мехико, возросло как минимум до двухсот (!). Кроме того, здесь же были найдены останки 25 верблюдов, пяти лошадей и одного бизона. Но ещё больше поражает другое заявление: в будущем учёным предстоит раскопать здесь куда большее количество скелетов древних животных.

Археологи полагают, что в прежние времена здесь располагалось озеро, которое привлекало животных. Многие из них так и остались здесь, а болотистая почва этих мест сохранила их останки до нынешних времен.

Кроме того, это место находится всего в 20 километрах от искусственных ям, вырытых первобытными людьми для поимки мамонтов.

Эксперты также отметили, что здесь учёные до сих пор обнаруживают инструменты, сделанные из костей этих неуклюжих гигантов древности, умерших где-то между 10 и 20 тысячами лет назад.

На территории будущего аэропорта Санта-Лючия так много останков мамонтов, что наблюдатели должны сопровождать каждый бульдозер, который копает здесь землю. Когда обнаруживаются древние кости, работа строителей останавливается и начинается работа палеонтологов.

Будущий аэропорт Санта-Лючия имени Фелипе Анхелеса учёные теперь именуют не иначе как "Вокзал Мамонтов". Фото AP Photo/Marco Ugarte.

Археолог Рубен Мансанилла Лопес (Rubén Manzanilla López) из Национального института антропологии и истории Мексики рассказал, что анализ ещё ведётся, но уже начинают появляться первые свидетельства того, что, даже если "мамонты в аэропорту" умерли естественной смертью, после того как застряли в грязи на дне древнего озера, их останки могли быть позднее использованы людьми. На это указывают десятки найденных инструментов из кости мамонта.

Однако пока что археологи лишь готовят кости к изучению в лаборатории и поиску следов разделки туш мамонтов древними жителями этого региона.

Палеонтолог Хоакин Арройо Кабралес (Joaquin Arroyo Cabrales) также отметил, что территория аэропорта "станет очень важным местом для проверки гипотез" о массовом исчезновении мамонтов.

"Что стало причиной исчезновения этих животных? Повсюду ведутся споры, было ли это изменение климата или всё же виноваты люди, – рассказывает Кабралес. – Я думаю, что в конечном итоге решение будет заключаться в том, что существует синергетический эффект между изменением климата и присутствием человека".

Как только материал поднимается на поверхность, кости начинают высыхать и разрушаться. Поэтому их необходимо быстро законсервировать, объясняют палеонтологи. Фото Alberto Frutos, INAH.

Отметим, что такие группы животных, умерших естественной смертью, встречаются редко. Очень уж специфический набор условий нужен для сохранения останков в определённой области. Кроме того, ископаемые останки должны быть найдены. В тропической зоне Америк ранее было обнаружено очень мало популяций мамонтов.

Однако местонахождение близ Мехико, вероятно, будет признано самым большим в мире по числу найденных здесь останков мамонтов. Ранее это звание держало местонахождение в Хот-Спрингс в Южной Дакоте, где учёные раскопали 61 набор костей этих гигантов древности. Большие концентрации останков этих животных также были обнаружены в Сибири и на смоляных карьерах Ла-Бреа в Лос-Анджелесе.

Добавим, что строительство аэропорта из-за раскопок не останавливается насовсем. Территория будущего аэропорта настолько велика, что машины могут работать где-то ещё, пока археологи изучают местность. Завершение строительства аэропорта запланировано на 2022 год.

Ранее Вести.Ru сообщали об обнаружении останков миниатюрных мамонтов, а также о том, как российские биологи изучили белки и жиры этого древнего существа.