Горячая, тяжёлая, быстрая: астрономы МГУ открыли удивительную мёртвую звезду

Учёные из МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили белый карлик, уникальный сразу по многим причинам. Он имеет рекордную массу, огромную температуру, да ещё и невероятно быстро вращается. Эксперты полагают, что перед нами плод древнего космического катаклизма.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Вести.Ru подробно рассказывали о белых карликах. Напомним, что такой объект – это постепенно остывающее ядро небольшой звезды, в котором уже прекратились термоядерные реакции.

Астрономам известно множество белых карликов, но на сей раз они обнаружили нечто необыкновенное. Учёные наткнулись на него в каталогах Gaia и PAN-STARRS, а затем детально изучили с помощью новых телескопов Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ.

Это мёртвое светило находится в 240 световых годах от Земли (то есть совсем близко по меркам Галактики). Оно имеет рекордно большую для белого карлика массу: 1,33 солнечной. Она всего на 3% меньше так называемого предела Чандрасекара, за которым такие тела теряют устойчивость и взрываются.

Удивительна и температура объекта: выше 30 тысяч градусов. Подавляющее большинство известных белых карликов втрое прохладнее.

Наконец, он ещё и неожиданно быстро вращается вокруг своей оси. Махина радиусом в несколько тысяч километров делает один оборот всего за шесть минут! Для белого карлика это удивительная резвость, хотя во Вселенной есть и куда более быстрые волчки.

Исследователи считают, что причина уникальности "найдёныша" кроется в его необычной истории. По их расчётам, он появился при слиянии двух других белых карликов, которые столкнулись 300 миллионов лет назад.

Лишь около 10% известных белых карликов образовались в результате подобного катаклизма. Зачастую суммарная масса столкнувшихся тел превышает предел Чандрасекара, и "ДТП" завершается термоядерным взрывом, который называется вспышкой сверхновой типа Ia. Но в данном случае образовавшемуся белому карлику чуть-чуть не хватило массы до предельной, так что он, можно сказать, остановился в шаге от края пропасти.

"Планируется дальнейшее исследование этого объекта, оно будет важно для изучения процесса слияния двойных белых карликов и условий, которые могут привести при слиянии к взрыву термоядерной сверхновой звезды типа Ia", – отмечает соавтор статьи заместитель директора ГАИШ МГУ Александр Белинский.

У астрономов есть причины интересоваться этим типом сверхновых. Во-первых, это основной источник химических элементов группы железа во Вселенной. Во-вторых, эти вспышки используются для измерения расстояний между галактиками.

К слову, несколько лет назад российские учёные первыми в мире обнаружили сжатие белого карлика. А ещё Вести.Ru рассказывали о сотрясениях белого карлика.