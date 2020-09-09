В Египте обнаружены сразу 13 нетронутых гробов возрастом 2500 лет

В некрополе Саккары в Египте был обнаружен необычный тайник, содержащий по меньшей мере 13 деревянных гробов. Датировка показала, что им не менее 2500 лет. На некоторых была обнаружена сохранившая с тех времён краска. Об открытии сообщил в своём твиттере министр Халед Аль-Анани (Khaled El-Enany).

Археологи в наши дни крайне редко обнаруживают нетронутые погребения древних египтян, даже несмотря на то, что только в некрополе Саккары в своё время были погребены тысячи людей.

В течение тысячелетий памятники древности грабили и уничтожали чёрные копатели. Найти полностью запечатанные до нынешних времён гробы и саркофаги – большая удача.

Согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта, гробы были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров. Они были сложены друг на друга.

Гробы настолько хорошо сохранились, что даже некоторые цвета, нанесенные на дерево, остались нетронутыми. Первоначальный анализ показал, что гробы, скорее всего, не вскрывали с момента погребения людей.

Внутри могильной шахты также были обнаружены три запечатанные ниши. Весьма вероятно, что там будут найдены новые гробы, отметил министр Аль-Анани.

Учёные поясняют, что, так как находка была сделана на днях, пока не известно, кто лежит внутри этих гробов, их имена и возможно титулы. Работа на этом участке продолжится в ближайшее время, несмотря на пандемию коронавируса.

В Саккаре располагается древнейший некрополь Мемфиса, столицы Древнего Царства. В течение 3000 лет египтяне хоронили здесь своих умерших. Поэтому это место представляет большой интерес для археологов.

Здесь похоронены не только высокопоставленные представители знати и чиновники с их личными вещами, мумифицированными животными и богато обставленными гробницами, но и обычные люди.

Захоронения богатых жителей найти проще, поскольку они более сложные. Но недавние раскопки позволили обнаружить и более простые захоронения, скорее всего, людей из среднего или рабочего класса.

Учитывая, что гробы сделаны из дерева и были захоронены в сухом месте, вероятность того, что внутри может сохраниться какая-либо жидкость, довольно низка.

Министерство туризма и древностей Египта собирается выпустить серию рекламных видеороликов об открытии. Так как экономика Египта сильно зависит от туристической отрасли, а с 1 сентября страна разрешила туристам посещать музеи и археологические памятники, вероятно, в ближайшие дни и недели мы увидим немало новых интересных объявлений от Министерства туризма и древностей. Таким образом правительство страны будет возобновлять туристический интерес к посещению археологических памятников Египта.

Ранее Вести.Ru сообщали об обнаружении мумии внутри саркофага, который хранился в музее и считался пустым.