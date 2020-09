Астрономы просканировали 10 миллионов звёзд в поисках сигналов инопланетян

Учёные опубликовали результаты масштабного поиска внеземного разума. Они не нашли сигналов инопланетян, но отчаиваться рано: скоро в строй вступит телескоп, который выведет эти изыскания на небывалый уровень.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia. Также можно ознакомиться с её препринтом.

Вести.Ru подробно рассказывали о том, почему радиосвязь – лучший способ для межзвёздного общения. Попытки найти радиосигналы инопланетян предпринимались многократно, но астрономы пробуют снова и снова. В конце концов, космос очень велик.

На этот раз они предприняли самый масштабный поиск сигналов от братьев по разуму на низких частотах (около ста мегагерц, что близко в FM-диапазону). Этот обзор был сделан на радиотелескопе MWA в Австралии. Учёные сканировали участок неба площадью 400 квадратных градусов в районе созвездия Парусов.

"MWA – это уникальный телескоп с чрезвычайно широким полем зрения, который позволяет нам одновременно наблюдать миллионы звёзд, – отмечает первый автор исследования Ченоа Тремблэй (Chenoa Tremblay) из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. – Мы наблюдали небо вокруг созвездия Парусов в течение 17 часов, обозревая [небо] более чем в сто раз шире и глубже, чем когда-либо прежде".

Особенно тщательно послания инопланетян искали вблизи звёзд, у которых есть известные экзопланеты (в площадку обзора попали шесть таких миров).

К сожалению, никаких искусственных сигналов не было обнаружено. Либо их нет, либо они слишком слабые. Для десяти миллионов попавших в поле зрения звёзд авторы исследования также рассчитали верхний предел мощности внеземных передатчиков.

Подчеркнём, что поиск был рассчитан на сигнал, специально отправленный в космос с целью связаться с братьями по разуму. Чувствительности телескопа не хватило бы, чтобы уловить радиопереговоры жителей экзопланеты между собой.

Но уже скоро в строй вступит инструмент, которому это будет под силу. Речь идёт о радиотелескопе SKA.

Он будет состоять из двух частей, одна из которых будет расположена в Австралии, а другая – в ЮАР. Вместе эти установки образуют антенное поле площадью более квадратного километра (!). Планируется, что SKA полностью вступит в строй к 2027 году.

Если бы такой инструмент находился в окрестностях Солнца (скажем, на планете Проксимы Центавра), он уловил бы земное FM-вещание. Поэтому энтузиасты контакта с внеземными цивилизациями возлагают на него большие надежды. Впрочем, строится он всё-таки для исследования Вселенной, а возможность межзвёздного радиоперехвата станет лишь приятным бонусом.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о результатах самого масштабного поиска инопланетян на высоких частотах. Писали мы и о поиске лазерных сигналов от внеземных цивилизаций.