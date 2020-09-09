09 сентября 2020 17:46 Анатолий Глянцев

Астрономы просканировали 10 миллионов звёзд в поисках сигналов инопланетян

Австралийский радиотелескоп завершил охоту за инопланетными сигналами, но главные поиски впереди.

Австралийский радиотелескоп завершил охоту за инопланетными сигналами, но главные поиски впереди.
Иллюстрация Wikimedia Commons.

Учёные опубликовали результаты масштабного поиска внеземного разума. Они не нашли сигналов инопланетян, но отчаиваться рано: скоро в строй вступит телескоп, который выведет эти изыскания на небывалый уровень.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia. Также можно ознакомиться с её препринтом.

Вести.Ru подробно рассказывали о том, почему радиосвязь – лучший способ для межзвёздного общения. Попытки найти радиосигналы инопланетян предпринимались многократно, но астрономы пробуют снова и снова. В конце концов, космос очень велик.

На этот раз они предприняли самый масштабный поиск сигналов от братьев по разуму на низких частотах (около ста мегагерц, что близко в FM-диапазону). Этот обзор был сделан на радиотелескопе MWA в Австралии. Учёные сканировали участок неба площадью 400 квадратных градусов в районе созвездия Парусов.

"MWA – это уникальный телескоп с чрезвычайно широким полем зрения, который позволяет нам одновременно наблюдать миллионы звёзд, – отмечает первый автор исследования Ченоа Тремблэй (Chenoa Tremblay) из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. – Мы наблюдали небо вокруг созвездия Парусов в течение 17 часов, обозревая [небо] более чем в сто раз шире и глубже, чем когда-либо прежде".

Особенно тщательно послания инопланетян искали вблизи звёзд, у которых есть известные экзопланеты (в площадку обзора попали шесть таких миров).

К сожалению, никаких искусственных сигналов не было обнаружено. Либо их нет, либо они слишком слабые. Для десяти миллионов попавших в поле зрения звёзд авторы исследования также рассчитали верхний предел мощности внеземных передатчиков.

Подчеркнём, что поиск был рассчитан на сигнал, специально отправленный в космос с целью связаться с братьями по разуму. Чувствительности телескопа не хватило бы, чтобы уловить радиопереговоры жителей экзопланеты между собой.

Но уже скоро в строй вступит инструмент, которому это будет под силу. Речь идёт о радиотелескопе SKA.

Он будет состоять из двух частей, одна из которых будет расположена в Австралии, а другая – в ЮАР. Вместе эти установки образуют антенное поле площадью более квадратного километра (!). Планируется, что SKA полностью вступит в строй к 2027 году.

Если бы такой инструмент находился в окрестностях Солнца (скажем, на планете Проксимы Центавра), он уловил бы земное FM-вещание. Поэтому энтузиасты контакта с внеземными цивилизациями возлагают на него большие надежды. Впрочем, строится он всё-таки для исследования Вселенной, а возможность межзвёздного радиоперехвата станет лишь приятным бонусом.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о результатах самого масштабного поиска инопланетян на высоких частотах. Писали мы и о поиске лазерных сигналов от внеземных цивилизаций.

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