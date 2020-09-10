10 сентября 2020 11:42 Анатолий Глянцев

Выявлена опасность алкоголя для больных диабетом

Для больных диабетом второго типа даже умеренное употребление алкоголя чревато серьёзными последствиями.

Для больных диабетом второго типа даже умеренное употребление алкоголя чревато серьёзными последствиями.
Фото Pixabay.

Даже умеренное употребление спиртного на фоне диабета второго типа может привести к гипертонии.

Даже умеренное употребление спиртного на фоне диабета второго типа может привести к гипертонии.
Фото Pixabay.

Для больных диабетом второго типа даже умеренное употребление алкоголя чревато серьёзными последствиями.
Даже умеренное употребление спиртного на фоне диабета второго типа может привести к гипертонии.

Пациенты с сахарным диабетом второго типа, употребляющие спиртное даже в умеренных дозах, рискуют столкнуться с гипертонией. И чем больше человек пьёт, тем больше риск. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Journal of the American Heart Association.

Хорошо известно, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск появления у человека повышенного кровяного давления (гипертонии, или артериальной гипертензии). Оказывает ли такой же эффект умеренное потребление спиртного, пока достоверно не выяснено.

Между тем некоторые заболевания сами по себе повышают риск проблем с давлением. Среди них – сахарный диабет второго типа. Как употребление алкоголя влияет на риск гипертензии у пациентов с этим распространённым недугом? На этот вопрос и стремились ответить медики.

"Это первое крупное исследование, специально посвящённое изучению связи потребления алкоголя и гипертонии с диабетом второго типа у людей в зрелом возрасте", – утверждает глава научной группы Мэттью Синглтон (Matthew Singleton) из Университета Уэйк-Форест.

Исследование проводилось в США и Канаде с 2001 по 2005 годы. В нём приняли участие более десяти тысяч человек, средний возраст которых составлял 63 года. 61% из них составляли мужчины.

У всех участников был диагностирован диабет второго типа (в среднем за десять лет до начала исследования). Кроме того, все отобранные добровольцы имели повышенный риск артериальной гипертензии. Либо у них уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, либо учёные нашли у них не менее двух факторов риска (к которым относятся, например, курение, ожирение и высокий уровень холестерина).

Многие из участников уже принимали лекарства от повышенного кровяного давления. В этих случаях данные были скорректированы, чтобы учесть действие лекарств.

Добровольцы сообщали учёным, сколько алкоголя они употребляли в неделю. Количество спиртного измерялось в порциях. За порцию принималось 340 граммов пива (обычная пивная кружка), 140 граммов вина (маленький бокал) или 40 граммов крепких напитков (чуть меньше рюмки).

Употребление не более семи порций алкоголя в неделю считалось лёгким, от восьми до четырнадцати – умеренным и более четырнадцати – чрезмерным.

Даже умеренное употребление спиртного на фоне диабета второго типа может привести к гипертонии.
Фото Pixabay.

Медики классифицировали кровяное давление участников по принятым в США стандартам. Давление ниже 120/80 миллиметров ртутного столба считалось нормальным, 120–129/80 – повышенным. Цифры 130–139/80–89 говорили о первой стадии гипертензии, а ещё более высокие – о второй стадии.

Исследование не обнаружило какой-либо связи между лёгким употреблением алкоголя и повышением кровяного давления. Зато умеренные дозы спиртного увеличивали риск повышенного давления на 79%, первой стадии гипертензии – на 66% и второй стадии – на 62%.

Ещё более пагубным оказалось чрезмерное употребление алкоголя. Из-за него риск повышенного давления возрастал на 91% (то есть почти вдвое), первой стадии гипертензии – в 2,49 раза и второй стадии – в 3,04 раза.

Исходя из этих результатов, учёные рекомендуют лицам с диабетом второго типа воздерживаться от спиртного или хотя бы употреблять его в небольшом количестве.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Помимо всего прочего, его признали причиной семи видов рака. К счастью, за последние 13 лет россияне стали пить почти вдвое меньше.

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