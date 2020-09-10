Выявлена опасность алкоголя для больных диабетом

Пациенты с сахарным диабетом второго типа, употребляющие спиртное даже в умеренных дозах, рискуют столкнуться с гипертонией. И чем больше человек пьёт, тем больше риск. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Journal of the American Heart Association.

Хорошо известно, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск появления у человека повышенного кровяного давления (гипертонии, или артериальной гипертензии). Оказывает ли такой же эффект умеренное потребление спиртного, пока достоверно не выяснено.

Между тем некоторые заболевания сами по себе повышают риск проблем с давлением. Среди них – сахарный диабет второго типа. Как употребление алкоголя влияет на риск гипертензии у пациентов с этим распространённым недугом? На этот вопрос и стремились ответить медики.

"Это первое крупное исследование, специально посвящённое изучению связи потребления алкоголя и гипертонии с диабетом второго типа у людей в зрелом возрасте", – утверждает глава научной группы Мэттью Синглтон (Matthew Singleton) из Университета Уэйк-Форест.

Исследование проводилось в США и Канаде с 2001 по 2005 годы. В нём приняли участие более десяти тысяч человек, средний возраст которых составлял 63 года. 61% из них составляли мужчины.

У всех участников был диагностирован диабет второго типа (в среднем за десять лет до начала исследования). Кроме того, все отобранные добровольцы имели повышенный риск артериальной гипертензии. Либо у них уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, либо учёные нашли у них не менее двух факторов риска (к которым относятся, например, курение, ожирение и высокий уровень холестерина).

Многие из участников уже принимали лекарства от повышенного кровяного давления. В этих случаях данные были скорректированы, чтобы учесть действие лекарств.

Добровольцы сообщали учёным, сколько алкоголя они употребляли в неделю. Количество спиртного измерялось в порциях. За порцию принималось 340 граммов пива (обычная пивная кружка), 140 граммов вина (маленький бокал) или 40 граммов крепких напитков (чуть меньше рюмки).

Употребление не более семи порций алкоголя в неделю считалось лёгким, от восьми до четырнадцати – умеренным и более четырнадцати – чрезмерным.

Даже умеренное употребление спиртного на фоне диабета второго типа может привести к гипертонии. Фото Pixabay.

Медики классифицировали кровяное давление участников по принятым в США стандартам. Давление ниже 120/80 миллиметров ртутного столба считалось нормальным, 120–129/80 – повышенным. Цифры 130–139/80–89 говорили о первой стадии гипертензии, а ещё более высокие – о второй стадии.

Исследование не обнаружило какой-либо связи между лёгким употреблением алкоголя и повышением кровяного давления. Зато умеренные дозы спиртного увеличивали риск повышенного давления на 79%, первой стадии гипертензии – на 66% и второй стадии – на 62%.

Ещё более пагубным оказалось чрезмерное употребление алкоголя. Из-за него риск повышенного давления возрастал на 91% (то есть почти вдвое), первой стадии гипертензии – в 2,49 раза и второй стадии – в 3,04 раза.

Исходя из этих результатов, учёные рекомендуют лицам с диабетом второго типа воздерживаться от спиртного или хотя бы употреблять его в небольшом количестве.

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