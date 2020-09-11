НАСА одобрило первую миссию к двойным астероидам

Эксперты NASA окончательно одобрили проект "Янус" – первую в историю человечества миссию к двойным астероидам. Это, возможно, единственная разновидность тел Солнечной системы, ещё не изученная с помощью космических зондов. Но скоро и этот пробел будет заполнен: два аппарата-близнеца стартуют уже в 2022 году.

Парные танцы

Около 15% известных астероидов – двойные. Двойной астероид – это, так сказать, два астероида в одном. Он представляет собой пару космических глыб, обращающихся вокруг общего центра масс. Они похожи на двух танцоров, которые кружатся, взявшись за руки, или же на миниатюрную планету с внушительных размеров спутником.

"Двойные астероиды – это один класс объектов [Солнечной системы], о котором у нас нет научных данных, полученных с высоким разрешением, – утверждает Дэниэл Ширес (Daniel Scheeres) из Университета Колорадо в Боулдере, где базируется научная команда миссии. – Всё, что мы о них знаем, основано на наземных наблюдениях, которые не дают такого количества деталей, как [изучение] с близкого расстояния".

В самом деле, земные аппараты уже сближались со всеми планетами и многими спутниками, садились на кометы и одиночные астероиды, изучили даже транснептуновые объекты. А вот к двойным астероидам ещё не летал ни один аппарат.

А между тем учёным очень интересно, как образуются такие пары, как они движутся, чем члены дуэтов отличаются от гордых одиночек. Это поможет заглянуть в прошлое Солнечной системы и лучше понять её эволюцию. А если человечеству когда-нибудь придётся дробить опасный астероид на части, то сведения о поведении тесных астероидных пар будут просто на вес золота.

Ещё ни один космический зонд в истории не сближался с двойным астероидом. Иллюстрация NASA/JPL-Caltech.

Двуликий Янус

Миссия "Янус" (Janus) должна ответить на многие вопросы о двойных астероидах.

Она названа в честь двуликого римского бога, потому что включает в себя запуск двух одинаковых аппаратов. Каждый из них отправится к собственной неразлучной парочке.

Один зонд направится к двойному астероиду 1996 FG3. Этот дуэт состоит из крупного тела (около 1,6 километра в диаметре) и партнёра диаметром 500 метров.

Аппарат-близнец изучит двойной астероид 1991 VH. Здесь больший компаньон имеет диаметр около километра, а меньший – примерно 400 метров.

Оба зонда стартуют в 2022 году. Им предстоит долгий путь за орбиту Марса.

Каждый аппарат имеет весьма скромную массу в 36 килограммов и по размерам напоминает чемодан. Конечно, в такие рамки не втиснешь богатый арсенал научных приборов. Каждый из двух "Янусов" будет вооружён лишь двумя камерами: оптической и инфракрасной. Однако и с таким оборудованием они изучат целевые астероиды гораздо подробнее, чем это возможно с Земли.

Скромное оснащение миссии – следствие её небольшого по меркам межпланетных зондов бюджета в 55 миллионов долларов (4,1 миллиарда рублей по текущему курсу).

"Возможность уменьшить размеры нашего космического корабля мы рассматриваем как преимущество, – заявляет Джош Вуд (Josh Wood) из компании Lockheed Martin, которая построит "Янусы" и будет их эксплуатировать. – Благодаря технологическому прогрессу мы теперь можем исследовать нашу Солнечную систему и решать важные научные вопросы с помощью небольших космических аппаратов".

Отметим, что у Lockheed Martin уже есть опыт строительства "астероидных" аппаратов. Именно эта компания создала зонд OSIRIS-REx, который сейчас обращается вокруг астероида Бенну и готовится взять пробы грунта.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о проекте аппарата, который полетит к двойному астероиду, чтобы изменить орбиту одного из членов пары. Писали мы и о зонде, который посетит рекордное количество астероидов.