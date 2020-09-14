Депрессию научились диагностировать по биению сердца

Измерение пульса поможет быстро распознать депрессию и выяснить, помогает ли лечение. Такой вывод сделали учёные из Бельгии и Германии.
"Наше пилотное исследование показывает, что, просто измеряя частоту пульса в течение 24 часов, мы можем сказать с точностью в 90%, находится человек в депрессии или нет", – говорит первый автор научной работы Кармен Шивек (Carmen Schiweck) из Университета имени Гёте.
Специалисты давно стремились выявить связь между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и депрессией. Ведь такой показатель как пульс умеют более-менее точно считывать практически все современные носимые устройства, а значит, и диагностику столь опасного состояния можно было бы сделать массовой.
Однако добиться значимых результатов в этой сфере не так-то просто. Во-первых, частота пульса зависит от слишком многих факторов. Измерения, длящиеся пару минут в день, дают слишком мало информации о переменчивой работе сердца. Во-вторых, трудно сравнить ЧСС у одного и того же пациента с депрессией и без неё. Дело в том, что на устранение симптомов этого недуга традиционным антидепрессантам зачастую требуются недели и месяцы.
Авторы нового исследования улучшили методику эксперимента по обоим пунктам.
Во-первых, они фиксировали пульс добровольцев круглосуточно. Это позволило им получить полную картину работы сердца. Как оказалось, особенно полезными были ночные наблюдения.
Во-вторых, учёные использовали кетамин, недавно одобренный в США и Европе в качестве антидепрессанта. Это вещество оказывает очень быстрый эффект. Пациента, получившего не такое уж большое количество препарата, можно считать временно свободным от состояния депрессии.
В исследовании участвовали 16 добровольцев с большим депрессивным расстройством, ни одному из которых не помогло традиционное лечение. Ещё 16 здоровых участников составляли контрольную группу.
Каждому испытуемому непрерывно измеряли ЧСС в течение четырёх дней и трёх ночей. После этого половине пациентов с депрессией давали кетамин, а ещё половине – плацебо. После приёма лекарства участникам вновь измеряли пульс.
Выяснилось, что у пациентов с депрессией до приёма кетамина ЧСС была в среднем на 15 ударов в минуту выше, чем у здоровых добровольцев.
Ещё более интересным оказалось поведение пульса в течение суток. У здорового человека во время ночного сна ЧСС значительно ниже, чем днём. Но у пациентов с депрессией эта разница была не такой заметной.
После приёма кетамина оба показателя у страдающих депрессией добровольцев изменились и приблизились к значениям, характерным для здоровых людей.
Экспериментаторы создали компьютерную программу, которая ставила диагноз на основе среднесуточной ЧСС и разницей между дневным и ночным пульсом. Система вынесла верный вердикт 14 из 16 пациентов с депрессией и 15 из 16 здоровых участников.
Авторы признают, что в дальнейшем необходимы дополнительные исследования с участием большего числа добровольцев. Если полученные ныне результаты подтвердятся, то мониторинг пульса может стать простым и эффективным диагностическим критерием депрессии.
Результаты эксперимента были представлены на 33-м конгрессе Европейской коллегии нейропсихофармакологии, проходившем в онлайн-формате (33rd ECNP Virtual Congress).
К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о диагностике депрессии по биохимическим маркерам и о прогнозах эффективности антидепрессантов, получаемым по электроэнцефалограмме.