Депрессию научились диагностировать по биению сердца

Измерение пульса поможет быстро распознать депрессию и выяснить, помогает ли лечение. Такой вывод сделали учёные из Бельгии и Германии.

"Наше пилотное исследование показывает, что, просто измеряя частоту пульса в течение 24 часов, мы можем сказать с точностью в 90%, находится человек в депрессии или нет", – говорит первый автор научной работы Кармен Шивек (Carmen Schiweck) из Университета имени Гёте.

Специалисты давно стремились выявить связь между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и депрессией. Ведь такой показатель как пульс умеют более-менее точно считывать практически все современные носимые устройства, а значит, и диагностику столь опасного состояния можно было бы сделать массовой.

Однако добиться значимых результатов в этой сфере не так-то просто. Во-первых, частота пульса зависит от слишком многих факторов. Измерения, длящиеся пару минут в день, дают слишком мало информации о переменчивой работе сердца. Во-вторых, трудно сравнить ЧСС у одного и того же пациента с депрессией и без неё. Дело в том, что на устранение симптомов этого недуга традиционным антидепрессантам зачастую требуются недели и месяцы.

Авторы нового исследования улучшили методику эксперимента по обоим пунктам.

Во-первых, они фиксировали пульс добровольцев круглосуточно. Это позволило им получить полную картину работы сердца. Как оказалось, особенно полезными были ночные наблюдения.

Во-вторых, учёные использовали кетамин, недавно одобренный в США и Европе в качестве антидепрессанта. Это вещество оказывает очень быстрый эффект. Пациента, получившего не такое уж большое количество препарата, можно считать временно свободным от состояния депрессии.

Круглосуточное измерение пульса поможет выяснить, помогают ли человеку антидепрессанты. Фото Pixabay.

В исследовании участвовали 16 добровольцев с большим депрессивным расстройством, ни одному из которых не помогло традиционное лечение. Ещё 16 здоровых участников составляли контрольную группу.

Каждому испытуемому непрерывно измеряли ЧСС в течение четырёх дней и трёх ночей. После этого половине пациентов с депрессией давали кетамин, а ещё половине – плацебо. После приёма лекарства участникам вновь измеряли пульс.

Выяснилось, что у пациентов с депрессией до приёма кетамина ЧСС была в среднем на 15 ударов в минуту выше, чем у здоровых добровольцев.

Ещё более интересным оказалось поведение пульса в течение суток. У здорового человека во время ночного сна ЧСС значительно ниже, чем днём. Но у пациентов с депрессией эта разница была не такой заметной.

После приёма кетамина оба показателя у страдающих депрессией добровольцев изменились и приблизились к значениям, характерным для здоровых людей.

Экспериментаторы создали компьютерную программу, которая ставила диагноз на основе среднесуточной ЧСС и разницей между дневным и ночным пульсом. Система вынесла верный вердикт 14 из 16 пациентов с депрессией и 15 из 16 здоровых участников.

Авторы признают, что в дальнейшем необходимы дополнительные исследования с участием большего числа добровольцев. Если полученные ныне результаты подтвердятся, то мониторинг пульса может стать простым и эффективным диагностическим критерием депрессии.

Результаты эксперимента были представлены на 33-м конгрессе Европейской коллегии нейропсихофармакологии, проходившем в онлайн-формате (33rd ECNP Virtual Congress).

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о диагностике депрессии по биохимическим маркерам и о прогнозах эффективности антидепрессантов, получаемым по электроэнцефалограмме.