Учёные показали поразительные снимки клеток, заражённых SARS-CoV-2

Исследователи Университета Северной Каролины опубликовали изображения клеток, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Снимки имеют поразительное качество.

Уникальные снимки создала Камилль Эре (Camille Ehre) и её команда из лаборатории Медицинской школы Университета Северной Каролины. Изображения, полученные при помощи мощного микроскопа, позволили увидеть, как вирус SARS-CoV-2 размножается на поверхности клеток дыхательных путей человека.

Изображения были опубликованы в издании New England Journal of Medicine.

Вирусные частицы, показанные красным цветом, готовы к выходу из организма человека и заражению новых людей.

Как объяснила сама Эре, она хотела показать на наглядном примере, насколько интенсивной может быть инфекция дыхательных путей вирусом SARS-CoV-2. И действительно, на снимках видно, насколько большое количество новых вирусных частиц производит и высвобождает всего одна клетка дыхательной системы человека.

Для получения этих снимков учёные в специально оборудованной лаборатории соответствующего уровня безопасности заразили вирусом SARS-CoV-2 клетки бронхов человека. Через 96 часов образцы отсняли при помощи сканирующей электронной микроскопии.

Изображения затем были раскрашены студентом-медиком Кэмероном Моррисоном (Cameron Morrison). На снимке видны инфицированные клетки с нитями слизи (жёлто-зелёные), прикреплёнными к кончикам ресничек (голубые).

Высокое разрешение позволило увидеть структуру и плотность вирионов SARS-CoV-2 (показаны красным), производимых эпителием дыхательных путей человека. Иллюстрация Ehre Lab, UNC School of Medicine.

Реснички представляют собой похожие на волосы структуры на поверхности эпителиальных клеток дыхательных путей, которые перенаправляют слизь (и захваченные ею вирусы) из лёгких.

Напомним, что, чем больше вирусная нагрузка (количество вирусных частиц, создаваемых в организме человека), тем больше инфекция распространяется по другим органам заболевшего человека. Также медики не исключают, что больные с большой вирусной нагрузкой чаще передают COVID-19 другим людям (то есть являются так называемыми суперраспространителями).

Эти изображения являются ещё одним убедительным аргументом в пользу использования масок инфицированными и не инфицированными людьми для ограничения передачи SARS-CoV-2.

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