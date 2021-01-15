15 января 2021 17:15 Юлия Рудый

Разыскиваются лучшие умы: открыт прием заявок на научную премию Ильи Сегаловича

Помимо прочего победители получат грант на использование платформы для краудсорсинга Яндекс.Толока и смогут пройти стажировку в одном из отделов "Яндекса", работающих над наукоемкими задачами.

Помимо прочего победители получат грант на использование платформы для краудсорсинга Яндекс.Толока и смогут пройти стажировку в одном из отделов "Яндекса", работающих над наукоемкими задачами.
Иллюстрация Яндекс.

Компания "Яндекс" открыла приём заявок на третью научную премию имени Ильи Сегаловича. Ранее Вести.Ru рассказывали об этой премии, её создателях, жизни и приоритетах Ильи Сегаловича и результатах конкурсного отбора.

Вкратце напомним, что премия имени Ильи Сегаловича была учреждена для поддержки молодых учёных и их наставников в рамках Образовательной инициативы Яндекса. С 2019 года она присуждается за достижения в области компьютерных наук: распознавании и синтезе речи, информационном поиске, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе.

Соискателями премии могут стать не только студенты и аспиранты, но и научные руководители из вузов и научно-исследовательских институтов России, Беларуси и Казахстана.

Ежегодная премия присуждается молодым исследователям и научным руководителям, которые занимаются компьютерными науками. В этом году сумма премии выросла — все лауреаты получат по одному миллиону рублей. Студенты и аспиранты также смогут получить гранты до 500 тысяч рублей на поездки на международные конференции, которая позволят расширить их кругозор, знания и сеть контактов.

"Для развития науки, особенно работы над фундаментальными исследованиями, нужна комфортная среда. Два года назад мы запустили Образовательную инициативу, чтобы системно поддерживать образование и науку, – рассказывает Елена Бунина, генеральный директор "Яндекса" в России. – Премия Сегаловича — часть этой инициативы; она ориентирована в частности на молодых учёных, которые только начинают карьеру. Нам кажется важным не просто отметить их достижения денежной премией, но и помочь представить свои идеи научному сообществу. Поездка на профильную конференцию мирового уровня — это всегда обмен знаниями, от которого выигрывают все".

Чтобы войти в число претендентов, нужно подать заявку на сайте премии до первого марта 2021 года включительно. Студенты и аспиранты подают заявки самостоятельно и проходят два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование с исследователями, работающими в компании "Яндекс".

Научных руководителей номинируют их студенты и аспиранты. Наставники проходят только конкурс заявок. Лауреатов выбирает Совет премии, в который входят ведущие исследователи "Яндекса", IT-эксперты и учёные с мировым именем.

Имена лауреатов будут объявлены в мае, тогда же состоится церемония награждения.

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