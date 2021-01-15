Разыскиваются лучшие умы: открыт прием заявок на научную премию Ильи Сегаловича

Компания "Яндекс" открыла приём заявок на третью научную премию имени Ильи Сегаловича. Ранее Вести.Ru рассказывали об этой премии, её создателях, жизни и приоритетах Ильи Сегаловича и результатах конкурсного отбора.

Вкратце напомним, что премия имени Ильи Сегаловича была учреждена для поддержки молодых учёных и их наставников в рамках Образовательной инициативы Яндекса. С 2019 года она присуждается за достижения в области компьютерных наук: распознавании и синтезе речи, информационном поиске, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе.

Соискателями премии могут стать не только студенты и аспиранты, но и научные руководители из вузов и научно-исследовательских институтов России, Беларуси и Казахстана.

Ежегодная премия присуждается молодым исследователям и научным руководителям, которые занимаются компьютерными науками. В этом году сумма премии выросла — все лауреаты получат по одному миллиону рублей. Студенты и аспиранты также смогут получить гранты до 500 тысяч рублей на поездки на международные конференции, которая позволят расширить их кругозор, знания и сеть контактов.

"Для развития науки, особенно работы над фундаментальными исследованиями, нужна комфортная среда. Два года назад мы запустили Образовательную инициативу, чтобы системно поддерживать образование и науку, – рассказывает Елена Бунина, генеральный директор "Яндекса" в России. – Премия Сегаловича — часть этой инициативы; она ориентирована в частности на молодых учёных, которые только начинают карьеру. Нам кажется важным не просто отметить их достижения денежной премией, но и помочь представить свои идеи научному сообществу. Поездка на профильную конференцию мирового уровня — это всегда обмен знаниями, от которого выигрывают все".

Чтобы войти в число претендентов, нужно подать заявку на сайте премии до первого марта 2021 года включительно. Студенты и аспиранты подают заявки самостоятельно и проходят два этапа отбора: конкурс заявок и собеседование с исследователями, работающими в компании "Яндекс".

Научных руководителей номинируют их студенты и аспиранты. Наставники проходят только конкурс заявок. Лауреатов выбирает Совет премии, в который входят ведущие исследователи "Яндекса", IT-эксперты и учёные с мировым именем.

Имена лауреатов будут объявлены в мае, тогда же состоится церемония награждения.