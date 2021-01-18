Создан многообещающий препарат против COVID-19

Учёные создали лекарство, которое мешает коронавирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки. Испытания на животных дали многообещающие результаты.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Neuroimmune Pharmacology исследователями из США.

В распоряжении врачей всё ещё нет лекарств, подавляющих размножение коронавируса SARS-CoV-2 в организме пациента. Но учёные не покладая рук работают над созданием таких препаратов.

Известно, что S-белок коронавируса связывается с человеческим белком ACE-2. Так патоген проникает в клетку. Теперь биологи разработали вещество, блокирующее этот процесс.

Новая субстанция представляет собой пептид, то есть молекулу, состоящую из нескольких (в данном случае из шести) аминокислот, соединённых в цепь. Молекулы белков тоже представляют собой цепочки аминокислот, только гораздо более длинные. Созданный учёными пептид препятствует контакту между молекулами человеческого и вирусного белка. Тем самым он предотвращает заражение клетки.

Учёные испытали своё детище на мышах. Правда, эти грызуны не заражаются SARS-CoV-2 (хотя генные инженеры работают над созданием генно-модифицированных мышей специально для испытаний лекарств от коронавируса). Поэтому экспериментаторы вводили животным S-белок "вручную" (пипеткой через нос). Отравление вирусным белком приводило к появлению у мышей повышенной температуры, поражению лёгких и цитокиновому шторму, то есть к возникновению типичных симптомов COVID-19.

Затем подопытным животным ввели экспериментальный пептид (также через нос). Он существенно ослабил все перечисленные симптомы. В том числе уменьшалась концентрация цитокинов, но только тех, которые вырабатывались в ответ на отравление S-белком. То есть препарат действительно мешал вирусному белку проникать в клетки.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о другом многообещающем препарате против коронавируса, готовом к клиническим испытаниям. Между тем некоторые лекарства, которые медики пытались использовать в борьбе с COVID-19, не оправдали надежд.