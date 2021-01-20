Биологи впервые реконструировали интимное отверстие динозавра

Палеонтологи впервые досконально изучили клоаку динозавра – отверстие, используемое для размножения, дефекации и мочеиспускания.

Интимные детали описаны в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology.

У амфибий, рептилий, птиц и даже некоторых млекопитающих мочеиспускание, дефекация и половые отправления происходят через одно и то же отверстие – клоаку. Никто ранее не описывал в научных статьях этот орган ныне вымерших животных динозавров. Что, впрочем, неудивительно: он не содержит костей и не имеет почти никаких шансов сохраниться в окаменелостях.

Однако авторы новой статьи исследовали уникальный экземпляр. Покровные ткани особи из рода пситтакозавров (Psittacosaurus) сохранились лучше, чем в каких-либо других окаменелых останках динозавра. К слову, именно благодаря этому образцу палеонтологи несколько лет назад обнаружили у мезозойского ящера камуфляжную окраску. Теперь же эксперты продолжили исследование, выяснив самые интимные детали анатомии этого существа размером с современного лабрадора.

Местоположение клоаки в окаменелых останках пситтакозавра. Иллюстрация Jakob Vinther, Robert Nicholls, Diane Kelly/ Current Biology (2021).

"Для палеохудожника было совершенно потрясающе иметь возможность воссоздать одну из последних оставшихся черт динозавров, о которых мы ничего не знали", – признаётся соавтор статьи палеохудожник Роберт Николс (Robert Nicholls).

Заинтересовавшись выделительным отверстием динозавра, биологи собирались сравнить его с клоаками современных животных. Однако авторы столкнулись с тем, что внешний вид этих органов у разных видов крайне скудно описан в научной литературе. Так что экспертам пришлось провести собственное исследование вопроса, что и у кого находится прямо под хвостом.

Исследователи выяснили, что клоака выглядит по-разному у разных групп животных. Орган пситтакозавра также имел собственное "лицо", хотя и обладал некоторыми сходствами с клоаками современных крокодилов. На всякий случай напомним, что крокодилы и динозавры относятся к одной и той же группе рептилий (архозаврам).

3 Остатки клоаки в окаменелости, показанные с разным увеличением. Иллюстрация Jakob Vinther, Robert Nicholls, Diane Kelly/ Current Biology (2021).

Палеонтологи отмечают, что по обеим сторонам клоаки мезозойского ящера располагались крупные пятна, окрашенные меланином. Учёные предполагают, что такая "метка" должна была привлекать полового партнёра. По крайней мере, сегодня подобное происходит у некоторых птиц. Кроме того, исследователи считают, что рядом с клоакой могли находиться железы, вырабатывающие пахучее вещество (черта, характерная для современных крокодилов).

К сожалению, учёные не имели возможности изучить внутреннее строение клоаки и определить пол животного. Подобные детали не сохранились даже в этой уникальной окаменелости.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о том, что яйца динозавров были разноцветными.