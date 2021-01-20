Химики создали самую тонкую в мире ткань

Творение учёных из Манчестерского университета попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая тонкая ткань в мире. В качестве нитей в ней используются отдельные молекулы, а толщина ткани составляет всего несколько нанометров.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

Ткани, как известно, состоят из переплетённых нитей. В самых тонких из повседневных тканей эти нити могут иметь диаметр всего в несколько микрометров (тысячных долей миллиметра). Теперь химики сделали рывок, уменьшив толщину нити до диаметра одной молекулы.

Для этого они создали полимер с длинными нитевидными молекулами, состоящими из атомов углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Удерживают два слоя этих нитей переплетёнными перпендикулярно друг другу атомы металла и отрицательно заряженные ионы.

Химики создали ткань из отдельных нитевидных молекул. Иллюстрация David P. August et al./Nature (2020).

Получается ткань толщиной всего четыре нанометра (миллионных долей миллиметра) с плотностью в 15–25 миллионов (!) нитей на сантиметр.

Правда, пока синтезированные фрагменты этой ткани имеют длину лишь в несколько миллиметров. Но тут стоит вспомнить, что первые полученные образцы графена были ещё меньше. А сегодня этот двумерный материал стал основой перспективных технологий во множестве областей, от микроэлектроники до космонавтики.

Новая ткань уже заинтересовала учёных своими свойствами. Прежде всего, она вдвое прочнее, чем исходные полимерные нити. А если уж она рвётся, то материал разрывается по линиям, параллельным ходу нитей, как и обычная ткань.

Наконец, новинку можно использовать как сито, в буквальном смысле процеживая сквозь неё молекулы. Экспериментаторы продемонстрировали, что достаточно крупные молекулы задерживаются слоем ткани, в то время как мелкие проходят через него беспрепятственно. Так что новый материал может стать основой фильтров для невероятно тонкой очистки воды или других субстанций.

Кроме того, созданная авторами технология "молекулярного ткачества" может привести к созданию целого класса новых материалов с различными полезными свойствами.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о ткани, охлаждающей тело как кондиционер. Писали мы и о мягкой металлизированной ткани для "умной" одежды.