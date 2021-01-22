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Открытие новых видов динозавров и изучение известных 16 минут назад

22 января 2021 17:56 Анатолий Глянцев

Обнаружен самый большой динозавр в истории Земли

Новый динозавр крупнее даже аргентинозавра (на фото).

Новый динозавр крупнее даже аргентинозавра (на фото).
Фото William Irvin Sellers, Lee Margetts, Rodolfo Aníbal Coria, Phillip Lars Manning, PLoS ONE (2013).

Судя по размеру хвоста, динозавр был настоящим гигантом.

Судя по размеру хвоста, динозавр был настоящим гигантом.
Фото Alejandro Otero, José Luis Carballido.

Палеонтологи продолжают раскопки, надеясь извлечь полный скелет колосса.

Палеонтологи продолжают раскопки, надеясь извлечь полный скелет колосса.
Фото Alejandro Otero, José Luis Carballido.

Новый динозавр крупнее даже аргентинозавра (на фото).
Судя по размеру хвоста, динозавр был настоящим гигантом.
Палеонтологи продолжают раскопки, надеясь извлечь полный скелет колосса.

Учёные обнаружили останки динозавра, претендующего на звание самого крупного наземного животного в истории планеты.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Самое большое животное в истории Земли – это синий кит. Самые крупные особи этого вида достигают длины почти 34 метра. А вот среди сухопутных гигантов первое место оспаривают несколько вымерших видов из группы титанозавров – травоядных колоссов с длинными шеями и хвостами.

Чаще всего крупнейшим называют 40-метрового патаготитана (Patagotitan mayorum). А если говорить только о динозаврах, оставивших палеонтологам более или менее полный скелет, то это аргентинозавр. Любопытно, что оба претендента на рекорд были найдены в Аргентине.

Новая сенсация также пришла из этой южноамериканской страны. Палеонтологи отчитались об обнаружении останков существа, жившего 98 миллионов лет назад. Оно превышало по размерам даже патаготитана.

Судя по размеру хвоста, динозавр был настоящим гигантом.
Фото Alejandro Otero, José Luis Carballido.

Раскопки начались в 2015 году и продолжаются по сей день. Останки гигантского динозавра покоятся в сплошной скале, так что работа продвигается небыстро.

На данный момент извлечены кости хвоста, таза и некоторые другие, в том числе 24 позвонка. Судя по окаменелостям, особь была на 10-20% больше, чем единственный известный экземпляр патаготитана. Но точно этого сказать нельзя, пока не будут найдены кости передних или задних ног, которые позволят вычислить примерную массу животного.

Палеонтологи продолжают раскопки, надеясь извлечь полный скелет колосса.
Фото Alejandro Otero, José Luis Carballido.

Пока у учёных недостаточно данных, чтобы причислить колосса к какому-либо роду и виду. Впрочем, специалисты ^надеются, что скала скрывает полный или почти полный скелет титана. Так что продолжение раскопок должно принести новые удивительные открытия.

Ранее ^Вести.Ru рассказывали о том, как динозавры стали настолько большими.

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