Обнаружен самый большой динозавр в истории Земли

Учёные обнаружили останки динозавра, претендующего на звание самого крупного наземного животного в истории планеты.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Самое большое животное в истории Земли – это синий кит. Самые крупные особи этого вида достигают длины почти 34 метра. А вот среди сухопутных гигантов первое место оспаривают несколько вымерших видов из группы титанозавров – травоядных колоссов с длинными шеями и хвостами.

Чаще всего крупнейшим называют 40-метрового патаготитана (Patagotitan mayorum). А если говорить только о динозаврах, оставивших палеонтологам более или менее полный скелет, то это аргентинозавр. Любопытно, что оба претендента на рекорд были найдены в Аргентине.

Новая сенсация также пришла из этой южноамериканской страны. Палеонтологи отчитались об обнаружении останков существа, жившего 98 миллионов лет назад. Оно превышало по размерам даже патаготитана.

Раскопки начались в 2015 году и продолжаются по сей день. Останки гигантского динозавра покоятся в сплошной скале, так что работа продвигается небыстро.

На данный момент извлечены кости хвоста, таза и некоторые другие, в том числе 24 позвонка. Судя по окаменелостям, особь была на 10-20% больше, чем единственный известный экземпляр патаготитана. Но точно этого сказать нельзя, пока не будут найдены кости передних или задних ног, которые позволят вычислить примерную массу животного.

Пока у учёных недостаточно данных, чтобы причислить колосса к какому-либо роду и виду. Впрочем, специалисты ^надеются, что скала скрывает полный или почти полный скелет титана. Так что продолжение раскопок должно принести новые удивительные открытия.

Ранее ^Вести.Ru рассказывали о том, как динозавры стали настолько большими.