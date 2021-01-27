Проживание близ деревьев "отменяет" вредное воздействие плохого воздуха

Учёным давно известно, что деревья и прочая зелёная растительность снижают кровяное давление и риск развития серьёзных заболеваний сердца. Конечно, флора влияет на человека не сама по себе. Хотя многие люди любят обнимать деревья и так "подзаряжать себя энергией".

Однако учёные считают, что дело тут в самых разнообразных факторах, которые и определяют влияние "зелёных территорий" на здоровье. Например, человек, который живёт за городом или близ парка, чаще может себе позволить тренировки на свежем воздухе. Уровень веществ, определяющих психологический стресс и его негативное влияние на здоровье, у него тоже, скорее всего, будет ниже. Многие ощутили это на себе в период коронавирусных карантинов.

Также у жителя "зелёной зоны", вероятно, будет более высокий социоэкономический статус. Ведь проживание в районах города, богатых растительностью, как правило, обходится человеку дороже. А значит, он скорее всего хорошо зарабатывает и может позволить себе более дорогостоящую медицинскую помощь и обследования.

Учёные из США впервые задумались о том, какова взаимосвязь между зелёными насаждениями, загрязнением воздуха и здоровьем сосудов людей.

Руководитель исследования Аруни Бхатнагар (Aruni Bhatnagar), доктор медицинских наук из Луисвиллского университета, считает, что озеленение городских территорий может снизить негативное воздействие загрязнённого воздуха на здоровье.

В работе, результаты которой были опубликованы в издании American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, приняли участие взрослые добровольцы, входящие в группу риска по развитию заболеваний сердца: страдающие от ожирения, высокого кровяного давления, имеющие диабет и повышенный холестерин. Учёные замеряли жёсткость стенок сосудов испытуемых.

Поясним, что недостаточная эластичность стенок сосудов вредит работе кровеносной системы и, как следствие, всему организму в целом.

"Уже давно не секрет, что загрязнённый воздух плохо влияет на кровеносные сосуды, однако наше исследование показало, что жители зелёных районов меньше подвержены этому влиянию," – говорит доктор Бхатнагар.

Учёные изучили адреса испытуемых и данные, собранные станциями мониторинга Геологической службы США, а также Агентством по охране окружающей среды США. Затем они провели анализ полученной информации, ориентируясь на такие факторы окружающей среды, как:

вегетационный индекс, включающий различия в количестве и виде растительности в радиусе 200 метров и одного километра вокруг дома каждого добровольца;

количество твёрдых взвешенных в воздухе частиц, то есть очень мелких кусочков ядовитых веществ, висящих в воздухе и невидимых для человеческого глаза;

концентрация озона – бесцветного газа, который также является опасным загрязнителем воздуха.

Как выяснилось, там, где концентрация озона и твёрдых взвешенных частиц была выше, люди имели более высокую жёсткость стенок сосудов. При этом у тех, кто проживал в более зелёной местности, кровеносные сосуды "чувствовали себя лучше".

Исследователи также установили, что "воздействие зелёных насаждений на функцию сердца и сосудов в значительной степени не зависит от среднего семейного дохода, уровня физической активности и употребления табака испытуемыми" (70% добровольцев были некурящими).

"Эти результаты говорят о том, что проживание в зелёных районах благоприятно влияет на сердечно-сосудистое здоровье, и это положительное влияние можно частично объяснить ослаблением воздействия на организм взвешенных частиц загрязняющих веществ и озона в воздухе", – отметил Дэниэл Риггс (Daniel Riggs), ведущий автор исследования, биолог Университета Луисвилля.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что не все виды зелёных насаждений действуют на людей одинаково благотворно. А ещё мы писали о том, что зелёные территории продлевают жизнь горожан.