Загрязнение воздуха приводит к потере зрения

Загрязнение воздуха приводит к проблемам со здоровьем и смерти миллионов людей по всему миру. Выхлопные газы и взвесь тяжёлых металлов в воздухе могут способствовать развитию рака лёгких, заболеваний сердца, инсультов. Теперь стало известно, что это далеко не полный список причин ещё больше озаботиться качеством воздуха. Согласно выводам учёных, опубликованным в издании British Journal of Ophthalmology, жители районов с плохой экологией на 8% чаще страдают от необратимой потери зрения.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), о которой идёт речь в новой работе – основная причина потери зрения у пожилых людей.

Исследование началось в 2006 году, и в нём приняли участие 115 954 добровольца старше 40 лет с хорошим зрением. Их просили сообщить учёным, если лечащий врач поставит им диагноз ВМД. Более 50 000 участников также делились информацией об изменениях, происходящих в их сетчатке.

Чтобы составить среднегодовой показатель загрязнения воздуха, которым дышали добровольцы, учёные собирали данные о количестве взвешенных частиц, углекислого и угарного газа в воздухе, а также транспортной активности, землепользовании и топографии в районах проживания людей.

В результате команда исследователей выяснила, что у людей, которые живут в зонах с повышенным содержанием взвешенных частиц в воздухе, на 8% чаще диагностируют возрастную потерю зрения. И это с поправкой на такие факторы, влияющие на здоровье глаз, как образ жизни и сопутствующие заболевания. Также практически все загрязнители повлияли на состояние сетчатки участников исследования.

Учёные напомнили, что эта работа не выявила точной причины ухудшения зрения, хотя её результаты совпадают с выводами учёных Тайваня, сделанными в 2019 году.

Это говорит о высокой достоверности полученных данных и важности мер по улучшению экологической обстановки в городах.

Ранее Вести.Ru писали о том, что загрязнение воздуха влияет не только на физическое здоровье.