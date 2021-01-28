Редкое зрелище: шесть звёзд кружатся в завораживающем танце

Учёные открыли систему из шести звёзд, подобной которой они ещё ни разу не видели. Светила кружатся в удивительном танце, завораживающем своей сложностью. Эта шестёрка стала настоящей находкой для исследователей звёзд.

Открытие описано в научной статье, принятой к публикации в издание Astronomical Journal. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

Солнце сияет на земном небе в гордом одиночестве (во всяком случае, сегодня). Но часто встречается ситуация, когда две звезды обращаются по орбите вокруг общего центра масс. Такая пара называется двойной системой звёзд, или просто двойной звездой. Бывают также тройные звёзды и так далее (все они объединяются под общим названием кратных).

При этом чем массивнее и горячее звезда, тем больше её шансы быть двойной или кратной. А большие и яркие светила, разумеется, проще обнаружить. Так и получается, что большинство наблюдаемых звёзд – двойные. Но по теоретическим оценкам, в Галактике всё же преобладают маленькие и прохладные одиночные светила.

Значительно реже, чем двойные, встречаются тройные звёзды и системы ещё большей кратности. Шестикратные звёзды – довольно-таки редкая находка.

Уже поэтому астрономов заинтересовала система TYC 7037-89-1 (она же TIC 168789840), которая находится в 1900 световых годах от Земли в созвездии Эридана.

Строение системы TYC 7037-89-1. Орбиты показаны не в масштабе. Перевод Вести.Ru. Иллюстрация NASA's Goddard Space Flight Center.

Как показали наблюдения орбитального телескопа TESS и наземных инструментов, TYC 7037-89-1 состоит из шести звёзд, разбитых на пары A, B и C. Все три дуэта очень похожи друг на друга. В каждом из них главная звезда примерно такая же горячая, как Солнце, но больше и массивнее его. Её компаньон примерно вдвое меньше Солнца, зато на треть горячее. Пара A делает полный оборот вокруг своего центра масс за 1,3 земных суток, пара В – за 8,2 суток и пара C – за 1,6 суток.

Но этим движением дело не ограничивается. Системы А и С сами образуют пару (систему AC), то есть уже четвёрку звёзд. Этот дуэт дуэтов обращается вокруг общего центра масс за четыре земных года.

Но и это ещё не всё. Система AC образует пару с системой В, обращаясь вокруг общего с ней центра масс за две тысячи земных лет. Вот какое сложное строение имеет шестизвёздная система TYC 7037-89-1.

Есть и ещё одно обстоятельство, делающее эту шестёрку светил уникальной. Члены каждой из трёх пар затмевают друг друга при наблюдении с Земли. Это первая шестикратная система, в которой все звёзды – затменные.

Каждая затменная система – находка для астрономов. Дело в том, что такое удачное расположение светил позволяет точно измерить их массу, радиус, температуру, а также расстояние до них. А эти цифры могут многое рассказать о законах, управляющих жизнью звёзд.

Тот факт, что три затменные пары образуют столь сложную структуру – удача вдвойне. Изучая TYC 7037-89-1, исследователи надеются выяснить, как возникают такие причудливые системы. Благодаря этому мы больше узнаем об удивительной Вселенной, в которой нам посчастливилось жить.

Ранее Вести.Ru рассказывали о тройке звёзд, формирующей странную планетную систему на глазах астрономов.