Кирпичный завод в животе: раскрыта тайна "кубического" кала вомбатов

Ответ на вопрос, почему вомбаты испражняются кубиками, давно волнует учёных. В 2019 году исследовательская работа в этой необычной области знаний даже получила Шнобелевскую премию.

В серии исследований, проведённых на базе Технологического института Джорджии, учёные подробно изучили строение пищеварительного тракта этого удивительного животного. На этот раз биофизики создали компьютерную модель, которая позволила изучить формирования помёта вомбата, и оказалось, что этот процесс не просто интересен, но и уникален для животного мира.

Короткошёрстный вомбат (Vombatus ursinus) – травоядное сумчатое млекопитающее, которое обитает в Австралии и Тасмании. Это животное помечает границы своих владений, оставляя свои экскременты на видных местах: крупных камнях или поваленных деревьях. Необычная форма позволяет кучкам фекалий быть устойчивее, а значит, дольше служить "пограничным столбом".

Учёные, работающие под руководством специалиста по биомеханике Дэвида Ху (David Hu), выяснили, что мышцы кишечника вомбата имеют разную плотность и участки с большей эластичностью. Процесс пищеварения занимает у животного несколько дней, позволяя вомбату получить все необходимые питательные вещества из съеденной пищи, а мышцам его кишечника сформировать из того, что осталось, кубик.

Вскрытие показало, что придание кубической формы происходит в последних 17% длины кишечника. Также учёные выяснили, что отдельные части кишечника имеют разную толщину и жёсткость стенок.

Также сокращение кишечных мышц вомбата происходит нерегулярно и в разных направлениях, что, вероятно, заставляет каловые массы проходить один и тот же участок кишечника по несколько раз. Всё это вместе и приводит к получению плоских граней и прямых углов.

Исследователи считают, что это открытие может быть полезно для инженеров. Ведь сегодня для производства кубов используются только два метода: заливка в соответствующие формы и нарезание.

К тому же это может помочь улучшить жизнь вомбатов в неволе. Экскременты таких животных не столь качественные, и служители зоопарков теперь будут знать, почему.

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