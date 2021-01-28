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Коммуникация в среде животных 1 час назад

28 января 2021 15:15

Кирпичный завод в животе: раскрыта тайна "кубического" кала вомбатов

Вомбаты используют экскременты, чтобы показывать сородичам, где располагаются границы их владений.

Вомбаты используют экскременты, чтобы показывать сородичам, где располагаются границы их владений.
Pixabay

Кубическая форма экскрементов вомбатов уже давно интересует учёных.

Кубическая форма экскрементов вомбатов уже давно интересует учёных.
Иллюстрация Yang et al. 2021.

Вомбаты используют экскременты, чтобы показывать сородичам, где располагаются границы их владений.
Кубическая форма экскрементов вомбатов уже давно интересует учёных.

Ответ на вопрос, почему вомбаты испражняются кубиками, давно волнует учёных. В 2019 году исследовательская работа в этой необычной области знаний даже получила Шнобелевскую премию.

В серии исследований, проведённых на базе Технологического института Джорджии, учёные подробно изучили строение пищеварительного тракта этого удивительного животного. На этот раз биофизики создали компьютерную модель, которая позволила изучить формирования помёта вомбата, и оказалось, что этот процесс не просто интересен, но и уникален для животного мира.

Короткошёрстный вомбат (Vombatus ursinus) – травоядное сумчатое млекопитающее, которое обитает в Австралии и Тасмании. Это животное помечает границы своих владений, оставляя свои экскременты на видных местах: крупных камнях или поваленных деревьях. Необычная форма позволяет кучкам фекалий быть устойчивее, а значит, дольше служить "пограничным столбом".

Учёные, работающие под руководством специалиста по биомеханике Дэвида Ху (David Hu), выяснили, что мышцы кишечника вомбата имеют разную плотность и участки с большей эластичностью. Процесс пищеварения занимает у животного несколько дней, позволяя вомбату получить все необходимые питательные вещества из съеденной пищи, а мышцам его кишечника сформировать из того, что осталось, кубик.

Кубическая форма экскрементов вомбатов уже давно интересует учёных.
Иллюстрация Yang et al. 2021.

Вскрытие показало, что придание кубической формы происходит в последних 17% длины кишечника. Также учёные выяснили, что отдельные части кишечника имеют разную толщину и жёсткость стенок.

Также сокращение кишечных мышц вомбата происходит нерегулярно и в разных направлениях, что, вероятно, заставляет каловые массы проходить один и тот же участок кишечника по несколько раз. Всё это вместе и приводит к получению плоских граней и прямых углов.

Исследователи считают, что это открытие может быть полезно для инженеров. Ведь сегодня для производства кубов используются только два метода: заливка в соответствующие формы и нарезание.

К тому же это может помочь улучшить жизнь вомбатов в неволе. Экскременты таких животных не столь качественные, и служители зоопарков теперь будут знать, почему.

Ранее Вести.Ru писали о том, как окаменелые фекалии пролили свет на пищевые привычки динозавров, и о том, как навоз крупных животных помогает пчёлам защищать свои ульи.

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