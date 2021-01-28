Безжалостный "живой танк" сокрушал броню своих жертв полмиллиарда лет назад

Более полумиллиарда лет назад морское дно населяли хищники, похожие на живые танки. Раковины и панцири не могли защитить жертв от их атак. Кроме того, эти существа не брезговали и каннибализмом.

Такую картину рисует научная статья, опубликованная в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Многие современные хищники способны разгрызть раковину или панцирь своей жертвы, чтобы добраться до вкусных внутренностей. Это называется дурофагией – питанием организмами, которые имеют твёрдую оболочку. (Иногда термин употребляют и шире, относя к дурофагии разгрызание костей).

Такой навык очень важен для животного, ведь многие насекомые, моллюски и другие создания имеют защитную броню. В живой природе всё время идёт эволюционная гонка между "вооружением" хищника и защитой жертвы.

Она началась одновременно с появлением твёрдых скелетов, то есть в кембрийском периоде (540 – 485 миллионов лет назад). На раковинах тогдашних морских животных уже обнаруживаются повреждения, нанесённые, вероятно, какими-то твёрдыми органами хищников. А иногда в окаменелых фекалиях палеонтологи находят обломки раковин.

Среди трилобитов, как выяснилось, были грозные хищники. Фото Pixabay.

Но кто же полмиллиарда лет назад был настолько суров, чтобы поедать бронированную добычу? Палеонтологи давно предполагали, что такими способностями обладали их старые знакомцы: трилобиты. Это вымерший класс членистоногих, некогда насчитывавший более десяти тысяч видов.

Правда, у трилобитов не было челюстей или любых других органов рта, которые могли бы разрушить нечто твёрдое. Зато у них были колючие выросты на ногах. Подобным оружием пользуются некоторые современные мечехвосты.

Но действительно ли шипы на ногах трилобитов были достаточно хороши для того, чтобы пробить чью-либо броню? Это и решили выяснить авторы нового исследования.

Биологи смоделировали конечности двух видов трилобитов: Olenoides serratus и Redlichia rex. Для сравнения они построили такую же модель ещё для двух видов: современного мечехвоста Limulus polyphemus, грозы моллюсков и сокрушителя раковин, и кембрийского членистоногого Sidneyia unepectans. О последнем точно известно, что он был дурофагом, поскольку в остатках его пищеварительного тракта обнаружены обломки раковин.

Исследование подтвердило, что особи вида S. unepectans действительно могли дробить раковины своих жертв выростами на ногах, хотя и не очень эффективно.

А вот трилобит O. serratus такими способностями, как выяснилось, не обладал. Его шипы были слишком длинными и тонкими, чтобы раздавить раковину или панцирь.

Между тем его сородич трилобит R. rex оказался настоящей машиной для убийства. Это 25-сантиметровое существо авторы сравнивают с танком. Судя по результатам моделирования, он легко вскрывал броню своих жертв выростами на ногах.

Интересно, что оружию R. rex не мог противостоять даже его собственный кальцитовый панцирь. Палеонтологам известно, что особи этого вида практиковали каннибализм (а также поедание других трилобитов).

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о странном пятиглазом существе, которое было предком членистоногих. Писали мы и о норах древнего гигантского хищного червя.