Обнаружены самые древние обитатели суши

Палеонтологи обнаружили окаменелые остатки древнейших грибов, обитавших на суше. Им 635 миллионов лет. Возможно, именно они были первыми появившимися на суше эукариотами. И не исключено, что именно эти организмы помогли биосфере оправиться после глобального оледенения, когда вся Земля была похожа на гигантский снежный ком.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications группой во главе с Шухаем Сяо (Shuhai Xiao) из Политехнического университета Виргинии.

Грибы – это не только ингредиент вкусных блюд, но и одно из царств эукариот, существующее наравне с животными, растениями и протистами. Эти неприметные на первый взгляд организмы разлагают мёртвую органику, обеспечивают минеральными веществами растения и вообще играют огромную роль во многих экосистемах.

По данным генетических исследований, первые грибы появились от 1 до 2,4 миллиарда лет назад. Не так давно были обнаружены древнейшие ископаемые следы грибов: им около миллиарда лет. То есть эти организмы населяли океан задолго до того, как макроскопическая жизнь вышла на сушу.

Кто же первым колонизировал твердь: растения или грибы? Этот вопрос давно занимает палеонтологов. Древнейшие известные остатки наземных растений имеют почтенный возраст в 475 миллионов лет. А генетический анализ показывает, что зелёные колонисты появились на суше как минимум 500 миллионов лет назад. Но, как теперь оказалось, грибы заселили земную твердь ещё раньше.

Новая находка была сделана в Южном Китае в геологическом слое возрастом 635 миллионов лет. Палеонтологи обнаружили окаменелости во впадинах, которые, предположительно, являются карстовыми пещерами. Подобные пещеры образуются только на суше, так что найденные там организмы наверняка были сухопутными.

Исследователи обнаружили несколько длинных тонких ветвящихся нитей. Их толщина составляет всего несколько микрометров, а полную длину трудно измерить: она явно превышает размеры срезов, изученных под микроскопом.

Анализ показал, что это явно останки эукариот, и больше всего они похожи на грибные гифы. Эксперты, конечно, не сбрасывают со счетов другие возможные объяснения, но "грибная" версия кажется им наиболее вероятной.

"Наши окаменелости, похожие на грибы, на 240 миллионов лет старше предыдущих [ископаемых] рекордного возраста. На данный момент это самое древнее свидетельство [существования] наземных грибов", – заявляет Сяо.

Кроме того, новые ископаемые старше любых окаменелых остатков наземных растений и тем более животных. Возможно, именно грибы и были первыми эукариотами, заселившими сушу. (Впрочем, мало что известно о сроках появления на суше представителей царства протистов).

Между тем заселение суши грибами могло сыграть очень важную роль в судьбе всей биосферы. Напомним, что 635 миллионов лет едва-едва закончилось всепланетное оледенение. Тогда Земля была скованна льдом до экватора, и океаны промёрзли на глубину более километра. В этих суровых условиях биоразнообразие на земном шаре наверняка очень сильно сократилось.

Напомним, что грибы среди прочего способны перерабатывать многие горные породы в вещества, которые могут быть усвоены живыми организмами. Потоки воды должны были уносить эти соединения в океан. Поэтому колонизировавшие сушу грибы могли стать буквально кормильцами для биосферы, возрождавшейся после всепланетного оледенения. И вряд ли можно назвать случайностью, что примерно в это время в морях появлялись древнейшие сообщества макроскопических животных.

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