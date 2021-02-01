Маск чипировал обезьяну, чтобы та развлекалась с видеоиграми

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, успешно встроила в мозг обезьяны чип. Благодаря этому примат почувствовал себя счастливым и научился играть в компьютерные игры.

Миллиардер пояснил, что в мозг обезьяны встроен имплант с крошечными проводами. Благодаря этому примат проводит свой досуг за видеоиграми. При этом животное использует свой разум.

Илон Маск рассказал, что обезьяны смогут научиться играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг. Соответствующее видео предприниматель обещал показать уже в скором времени, сообщает Bloomberg.

Компания Neuralink была создана в 2017 году. Ее целью является разработка интерфейса для подключения мозга к компьютеру. Нужно это для того, чтобы люди, имеющие травмы головного и спинного мозга, могли восполнить утраченные способности.