Разрыв отношений можно предсказать по постам в соцсетях

Есть такое кинематографическое клише: влюблённая пара выясняет отношения, в какой-то момент проскальзывает фраза "ты слишком сильно изменился/изменилась", и в итоге мы видим на экране драматичное расставание. Как оказалось, некоторые изменения происходят даже в языке, который мы используем для общения с когда-то любимым человеком.

Хотя жизнь далека от кино, психологи из Техасского университета в Остине обнаружили, что особые маячки могут указывать на будущее расставание ещё до того, как люди сами поймут, что их отношения закончились.

Любопытная научная работа впервые описывает разрыв романтических отношений и их реальную продолжительность, основываясь на методах компьютерной лингвистики.

В ходе работы учёные провели анализ более чем миллиона постов, опубликованных 6 800 пользователями социальных сетей. Они изучили публикации, сделанные ими за год до и через год после сообщения о расставании. В результате они выявили устойчивые изменения в лексиконе этих людей, которые начали проявляться примерно за три месяца до печального для пары события и сохранялись до полугода после.

При этом языковые "маячки" появлялись в речи людей заранее и вне зависимости о того, кто был инициатором расставания. Речь обоих партнёров становилась более субъективной и неформальной, что может говорить о снижении критического мышления. Они чаще использовали местоимения "я" и "мы" и всячески давали понять, что заняты сложными размышлениями о жизни и не только.

"Всё это – признаки того, что человек проводит непростую мыслительную работу. Он думает и прорабатывает что-то внутри, концентрируясь больше на самом себе, – поясняет ведущий автор исследования Сара Сераж (Sarah Seraj), кандидат психологических наук Техасского университета. – Иногда частое употребление слова "я" связывают с депрессией. В этом состоянии люди обычно замыкаются в себе и попросту не могут сопереживать другим".

Эти речевые особенности проявлялись у людей особенно отчётливо в день расставания и сохранялись на протяжении ещё шести месяцев после, даже во время обсуждения посторонних тем в других сообществах.

Однако некоторые люди продолжали использовать "язык расставания" в течение целого года после разрыва отношений. Исследователи обратили внимание, что такие пользователи месяцами "зависали" на форумах, посвящённых неудачным отношениям, снова и снова пересказывая свою печальную историю, что, предположительно, мешало им полностью пережить расставание с партнёром.

Учёные сравнили эти данные с информацией о людях, переживающих развод или другие потрясения, и заметили похожие изменения в речи других "пострадавших". Правда, они не проявлялись, когда те обсуждали другие темы.

Отметим, что данная научная работа вовсе не призывает тут же бросаться искать в словах любимого человека "подвох". Ведь исследование касается англоязычного сегмента интернета. А значит, его результаты нельзя напрямую переносить на русский язык. Для начала похожие работы должны провести российские лингвисты и психологи, понимающие особенности "информационной почвы" России.

Статья с результатами исследования была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее Вести.Ru писали о нескольких способах понять, что пора заканчивать отношения, а также о том, чем праздники оказались опасны для семейного благополучия.