Камера смартфона поможет быстро провериться на COVID-19

На сегодняшний день есть два самых распространённых способа определить, болеет ли человек COVID-19: более точное, но занимающее много времени ПЦР-исследование и экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2. Экспресс-тест не требует специального оборудования, но гораздо чаще показывает ошибочный результат, поэтому врачи отдают предпочтение ПЦР-диагностике.

Учёные из Аризонского университета поставили перед собой цель: объединить точность ПЦР-исследования и удобство экспресс-теста на антиген. В итоге им удалось создать доступный метод диагностики, требующий минимум профессионального оборудования.

К слову, изначально эта технология предназначалась для выявления норовирусной инфекции и лишь затем была адаптирована для диагностики COVID-19.

В работе, опубликованной в издании Nature Protocols, подробно описан метод проведения нового теста.

Итак, для создания собственной "мини-лаборатории" понадобится смартфон, простой микроскоп, который крепится к его камере, и микрофлюидный датчик на бумажной основе.

Такой датчик представляет собой кусок вощёной бумаги, проводящий образец жидкости по специальным очень тонким каналам.

Общая стоимость всех компонентов для США составляет – 45 долларов, или примерно 3 400 рублей (по курсу на 3 февраля 2021 года).

Также для проведения исследования нужны специальные антитела, помеченные флуоресцентным красителем.

Исследователи используют смартфон с микроскопом, чтобы изучить образцы. Фото UArizona Biosensors Lab.

Их нужно ввести в образец слюны, и если в ней действительно есть возбудитель инфекции, то окрашенные антитела "прилипнут" к его частицам. При помощи микроскопа можно будет увидеть эти флуоресцирующие сгустки, которые затем будут автоматически подсчитаны.

В обновлённой версии описанный метод также включает так называемое "адаптивное определение порога". Если ранее учёные задавали фиксированное количество светящихся сгустков, и соответственно, при превышении этого значения слюна считалась заражённой, то теперь конкретный порог определяется с помощью искусственного интеллекта. Программный алгоритм принимает во внимание такие факторы, как качество бумаги датчика и тип смартфона.

Автор этой разработки, биомедицинский инженер Чон Ёль Юн (Jeong-Yeol Yoon) утверждает, что эта методика, несмотря на наличие "серьёзных" компонентов, настолько проста в применении, что с ней справится даже неподготовленный пользователь. Для этого ему достаточно будет посмотреть короткое обучающее видео.

Учёные ожидают, что новый тест можно будет использовать в общежитиях и корпусах университета, чтобы в краткие сроки исследовать образцы слюны студентов и преподавателей. Таким образом быстрый, точный и доступный для многих тест позволит лучше контролировать распространение заболевания, что сейчас очень актуально для США и многих других стран мира.

К слову, ранее Вести.Ru сообщали о новом российском экспресс-тесте на коронавирус, а также о том, как при помощи камеры смартфона можно проанализировать качество спермы и зрение.