Разработан быстрый и безболезненный метод диагностики рака

Диагностика рака мочевого пузыря – неприятный и дорогостоящий процесс. На сегодняшний день для этого широко применяется цистоскопия – введение через уретру специального зонда для осмотра мочевого пузыря изнутри. Такая методика представляет риск развития осложнений и обходится достаточно дорого.

Существует также цитологический анализ мочи, но его точность оставляет желать лучшего. Поэтому учёные задумались о том, как сделать удобный и при этом достаточно чувствительный тест, чтобы пациенты в ремиссии или с подозрением на рак мочевого пузыря могли держать развитие заболевания под постоянным контролем.

Достижение учёных было опубликовано в ноябре 2020 года в издании Cancers.

"Эта разработка – часть большого проекта, проводимого под эгидой Международного агентства по исследованию рака, которое относится к ВОЗ", – рассказывает профессор МГУ Мария Зверева.

В ходе научной работы медики из разных стран собирали образцы опухолей у пациентов, затем эти образцы исследовались. Учёным важно было провести сравнение полученного материала из-за отличия геномов людей из разных стран. Это одна из причин, почему для поиска одного или нескольких универсальных маркеров требуется скоординировать работу исследователей из разных стран. Именно это и было проделано для новой работы.

Новый метод фактически представляет собой поиск кусочков ДНК раковых клеток, которые выводятся из организма вместе с мочой. Ранее технологии не позволяли их обнаружить. Из-за их низкого содержания в моче, они просто терялись на фоне фрагментов ДНК обычных клеток.

В разработке учёных был использован новый способ обнаружения ДНК опухолевых клеток в биологическом материале – так называемая числовая капельная ПЦР.

Поясним, что обычные ПЦР-тест позволяет сделать много копий нужной учёным молекулы. А размноженную цель гораздо проще обнаружить. Этот диагностический метод некоторое время назад стал настоящим прорывом во многих областях исследований, и всё благодаря его высокой точности.

Но числовая капельная ПЦР – это новое слово даже для ПЦР-диагностики. Процесс начинается с формирования множества масляных капель с биоматериалом, которые при нагревании затвердевают, образуя своего рода микропробирку. В ней и производится ПЦР. Такой подход позволяет изучить от 10 до 20 тысяч похожих молекул из одного исследуемого образца, что было недостижимо ранее.

Результаты, полученные этим способом, были очень точными, рапортуют исследователи. Кроме того, их легко было обработать. Более того, благодаря тому, что методика ПЦР сертифицирована за рубежом, новая её модификация сможет быстро войти в мировую клиническую практику.

Напомним, ранее Вести.Ru писали о диагностике рака по капле крови с помощью искусственного интеллекта и по нескольким генам сразу.