Обнаружены древнейшие знаки, начертанные человеком

Учёные обнаружили гравировку на кости животного, сделанную первобытными охотниками 120 тысяч лет назад. Это одно из древнейших свидетельств использования человеком визуальных символов – практики, со временем вылившейся в живопись, а потом и в письменность.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Quaternary International группой во главе с Йосси Зайднером (Yossi Zaidner) из Еврейского университета в Иерусалиме.

Современная культура немыслима без визуальных символов, будь то буквы алфавита, дорожные знаки или творения художников. Несомненно, освоение такого способа передавать информацию стало важной вехой на пути превращения сообразительной обезьяны в человека разумного. Ведь символ предмета – это не сам предмет, и чтобы его истолковать, требуется развитое мышление. Но когда же люди начертали свой первый знак?

Древнейшим в мире образцам пещерной живописи чуть больше 45 тысяч лет. Старейшие сохранившиеся скульптуры ещё младше. Но учёные полагают, что уже 100–250 тысячелетий назад наши предки могли выразить свою мысль или чувство, нацарапав что-нибудь на подходящей поверхности. Впрочем, свидетельств, подтверждающих эту точку зрения, крайне мало.

Археологи сделали невероятную находку на палеолитической стоянке в Израиле. Фото Yossi Zaidner.

Поэтому исследователи так обрадовались находке, сделанной в Израиле. В слоях археологического памятника возрастом 120 тысяч лет, изобилующих кремниевыми инструментами, исследователи обнаружили фрагмент кости тура с необычными отметинами.

На неискушённый взгляд это просто шесть поперечных царапин длиной от 38 до 42 миллиметров. Их трудно назвать рисунком, и вряд ли неспециалист мог бы усмотреть в них некий символ.

Однако эксперты тщательно изучили находку самыми разными методами и вынесли однозначный вердикт. Во-первых, эта гравировка сделана человеком с помощью кремневого орудия. Во-вторых, он явно прилагал целенаправленные усилия.

Другими словами, охотник не поцарапал кость случайно при разделке туши. И он не водил в рассеянности остриём по подвернувшейся кости, создавая бессмысленные каракули. Этот человек точно знал, чего добивается, создавая своё незамысловатое на современный взгляд творение.

"Мы отвергаем любое предположение о том, что эти бороздки были своего рода непреднамеренным рисунком. Творческий продукт этого типа не демонстрировал бы такого уровня внимания к деталям", – заявляет первый автор статьи Марион Прево (Marion Prévost) из Еврейского университета в Иерусалиме.

Эксперты определили, что создатель этой гравировки был правшой и, скорее всего, закончил свою работу в один приём. Но, конечно, самое главное в ней – возраст.

"Будет справедливо сказать, что мы обнаружили один из древнейших выгравированных символов, когда-либо найденных на Земле, и, безусловно, самый старый в Леванте", – утверждает Зайднер.

Но что и кому хотел сказать человек, упорно царапавший кость кремневым орудием? Об этом остаётся только догадываться. Однако у учёных есть версия.

Современные племена охотников и собирателей, изученные этнографами, почитают свой объект охоты как кормильца. Они считают, что зверь добровольно принял смерть, чтобы дать людям пищу. Добытчики благодарят убитое животное за оказанную милость. Часто охотники на оленей или, например, бизонов считают дух оленя (соответственно, бизона) своим предком и покровителем.

Возможно, что гравировка на кости тура была связана с подобным отношением к этому быку со стороны охотника. Впрочем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем это наверняка.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о людоедах, гравировавших кости своих жертв.