Человеческая диета может быть полезна для собак – и удобна для хозяев

Уже несколько тысячелетий люди и собаки живут бок о бок, деля кров, трудности и еду. Это долгое взаимовыгодное сотрудничество привело к тому, что организм собаки постепенно привык к объедкам с человеческого стола.

Теперь маркетологи успешно используют в рекламе сухих кормов для собак слова "натуральный", "полноценный", "сбалансированный" . И только с появлением этого рынка начало бытовать мнение о том, что кормить собак человеческой едой крайне вредно.

Может быть, это и так. Но, может быть, и нет: ведь на эту тему нет никаких серьёзных исследований. Поэтому учёные из Иллинойсского университета захотели "навести порядок" в этом потоке необоснованных заявлений.

Они решили проверить, как отразятся на самочувствии и обмене веществ собак три разных диеты – из сухого корма, свежего мяса с овощами и корма категории "хьюман грейд" (human-grade).

Корм "человеческого качества", или "human-grade" – это корм для животных, состоящий из ингредиентов человеческой диеты, то есть без примесей костной муки, субпродуктов и прочего, что не стали бы есть люди. Причём эту еду не стали называть "человеческой", потому что она разработана специально для животных, в данном случае – собак.

Итак,12 биглей получали три разных типа кормов, каждый в течение 28 дней, учитывая период привыкания к новой диете. В итоге исследователи выявили несколько преимуществ свежей еды и корма "человеческого качества".

Собакам требовалось гораздо больше сухого корма для насыщения, и, соответственно, испражнялись они чаще: примерно в три раза чаще, чем на диете "хьюман грейд" и в полтора раза, чем на диете из свежей пищи.

Это подтверждает предположение, что собаки усваивают человеческую еду лучше, чем обычный собачий корм. Более того, их кишечная микробиота значительно отличалась на диете, похожей на человеческую, однако исследователям ещё предстоит узнать, как это отражается на собачьем здоровье в долгосрочной перспективе.

Пока что учёные не готовы делать громких заявлений по поводу наилучшей диеты для вашего питомца. Они предлагают выбирать тот корм, от которого собака чувствует себя заметно лучше и оценивать качество и объём её экскрементов, которые могут быть индикатором усвояемости.

"Я считаю, самое главное – проводить научную проверку всех этих новых диет и продуктов перед их выпуском на рынок", – заключил диетолог Келли Свонсон (Kelly Swanson), соавтор работы.

Исследование было опубликовано в издании Journal of Animal Science.

Напомним, ранее Вести.Ru сообщали, что по версии генетиков первые собаки были одомашнены в Сибири, но есть предположение, что это произошло дважды. Также мы рассказывали о том, что собаке может не понравиться здоровая диета, хоть она и приносит пользу.