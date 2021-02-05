Учёные: в пандемии COVID-19 виновато глобальное потепление

Коронавирус SARS-CoV-2 появился благодаря миграциям летучих мышей, вызванных глобальным потеплением. Из-за изменения климата рукокрылые переселились в новую среду и принесли с собой свои вирусы, среди которых был и предок виновника нынешней пандемии.

Такая гипотеза озвучена в научной статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment.

Бомба замедленного действия

В связи с пандемией COVID-19 мы, перефразируя классика, говорим "коронавирус", подразумеваем "SARS-CoV-2". Но на самом деле коронавирусы – это обширное семейство, и большинство из них не может заразить человека. SARS-CoV-2 стал самым печальным исключением, затмив собой SARS-CoV (виновник вспышки "атипичной пневмонии" 2002–2003 годов) и MERS-CoV (возбудитель ближневосточного респираторного синдрома).

Считается, что все три названных патогена передались человеку от летучих мышей. Эти рукокрылые – настоящая кладезь коронавирусов. По оценкам экспертов, в мировой популяции летучих мышей циркулирует около трёх тысяч (!) видов коронавирусов, и каждая особь несёт в своей крови вирусы двух-трёх видов.

Для самих животных эти вирусы, как правило, безвредны. Но некоторые из них могут передаться человеку и наделать бед. Между прочим, учёные предупреждали об этом задолго до появления SARS-CoV-2, но к ним, кажется, так никто и не прислушался.

Коронавирус могли принести в Китай летучие мыши, мигрировавшие из-за изменения климата. Иллюстрация Pixabay

Великое переселение

Авторы новой работы задались простым вопросом: откуда на юге Китая (где, напомним, и началась пандемия COVID-19) взялось столько летучих мышей?

Используя данные о температуре, осадках и облачности за последний век, они отследили, как менялся климат этого региона. Вместе с климатом наверняка менялась и растительность, а вслед за новыми растениями приходили животные.

"Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южной китайской провинции Юньнань подходящей для большего количества видов летучих мышей", – утверждает первый автор статьи Роберт Бейер (Robert Beyer) из Кембриджского университета.

Специалистам известно, какие типы растительности оптимальны для обитания тех или иных видов рукокрылых. На этом авторы и строили свои расчёты.

Получилось, что за последнее столетие в китайскую провинцию Юньнань и прилегающие районы Мьянмы и Лаоса должно было переселиться 40 новых видов летучих мышей. И они принесли с собой около ста видов коронавирусов.

"Поскольку изменение климата изменило среду обитания, виды [летучий мышей] покинули одни районы и перебрались в другие, унося с собой свои вирусы. Это не только изменило регионы, в которых присутствуют вирусы, но, скорее всего, привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, что привело к передаче или развитию более вредоносных вирусов", – предполагает Бейер.

Таким путём мог попасть в Южный Китай и предок коронавируса SARS-CoV-2.

"Понимание того, как глобальное распространение видов летучих мышей изменилось в результате изменения климата, может стать важным шагом в восстановлении происхождения вспышки COVID-19", – считает Бейер.

Между прочим, Южный Китай – не единственное место, где летучих мышей рядом с человеком становится всё больше. Исследователи установили, что то же самое происходит в некоторых регионах Центральной Африки, а также Центральной и Южной Америки. Так что в скором будущем человечество может столкнуться с новыми коронавирусами. Возможно, они окажутся даже более опасными, чем SARS-CoV-2.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о проекте по превентивной "переписи" угрожающих человеку вирусов. Писали мы и о том, что глобальное потепление кардинально изменит 70% экосистем Земли.