Бесстрастные камеры запечатлели редчайший случай: самка вампира усыновила детёныша умершей подруги. Речь идёт, конечно, о летучих мышах вида обыкновенный вампир (Desmodus rotundus).

Подробности этой трогательной истории описаны в научной статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Обыкновенные вампиры давно интересуют специалистов, изучающих поведение животных. Дело в том, что у этих существ за внешней кровожадностью кроется удивительная готовность к взаимопомощи (совсем как у вампиров из фильма "Выживут только любовники"). Давно известно, что кровососы делятся друг с другом пищей, срыгивая запасённую в желудке кровь. Так они подкармливают сородичей, которым в эту ночь не улыбнулась удача на охоте.

Отметим, что в животном мире крайне редко встречается способность делиться едой с кем-то, кроме близких родственников.

Экспериментаторы из Смитсоновского института исследований тропиков хотели выяснить, как у этих существ формируются социальные связи. Для этого они поместили в специальный питомник взрослых летучих мышей, выловленных в трёх очень удалённых друг от друга регионах Панамы. Понятно, что эти особи ранее никогда не встречались, и теперь им пришлось выстраивать отношения друг с другом с нуля. Этот-то процесс и интересовал биологов.

Вскоре они заметили дружбу, возникшую между двумя самками. Одна из них получила звучное имя Лилит в честь пьющей кровь дьяволицы из мифов Древнего Востока. Другая была известна под куда более скромной кличкой BD.

Две "вампирши" часто занимались друг с другом социальным грумингом (social grooming). Иначе говоря, они ухаживали за шерстью друг друга. У общественных животных это важный элемент укрепления отношений. Кстати, стремление к грумингу присуще и человеку: вспомним о том, как мы любим гладить тех, кто нам нравится, будь то ребёнок или собака.

Кроме того, BD часто делилась с Лилит едой (та, правда, не отвечала ей в этом отношении взаимностью).

Когда у Лилит родился детёныш, BD быстро нашла с ним общий язык. "Летучий мышонок" несколько раз забирался на подругу матери.

Потом Лилит умерла в результате болезни. Крошечному зверьку в тот момент было всего 19 дней отроду и он, конечно, нуждался в материнском молоке.

Биологи с удивлением отметили, что у BD началась лактация, хотя она не имела собственных детёнышей и не была беременна. Уже в день гибели Лилит её подруга кормила "мышонка" своим молоком. Когда он подрос и начал питаться кровью, приёмная мать по-прежнему ухаживала за ним и делилась с ним едой чаще, чем любая другая из двадцати самок колонии.

Это не первый случай усыновления у вампиров, содержащихся в неволе. Но впервые учёные смогли наблюдать этот процесс во всех подробностях. Например, к их услугам были данные с инфракрасных камер, снимавших летучих мышей по шесть часов в сутки на протяжении более чем ста дней.

"По сравнению с другими летучими мышами вампиры вкладывают огромные ресурсы в своё потомство. И мы до сих пор не знаем, может ли усыновление происходить в дикой природе и как часто, – отмечает соавтор статьи Рэйчел Пейдж (Rachel Page). – Но это был прекрасный шанс лучше понять, какие отношения могут привести к усыновлению".

Изучая усыновление и другие проявления альтруизма у животных, биологи лучше понимают, как склонность помогать ближнему своему появилась у человека.

Некогда считалось, что биологическая эволюция способна порождать только холодных эгоистов. Ведь цель каждого организма – передать будущим поколениям как можно больше своих генов, а бескорыстная забота об окружающих этому, казалось бы, только мешает. Но постепенно въедливые учёные обнаружили целый ряд механизмов, которые обеспечивают альтруистам эволюционное преимущество.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как собака усыновила детёнышей гепарда.