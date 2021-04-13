Открыт птерозавр-древолаз с обезьяньей лапой

Учёные обнаружили останки птерозавра, имевшего противопоставленный остальной ладони большой палец. То есть его "рука" была похожа на лапу обезьяны или руку человека. Поражает возраст находки: выходит, уже 160 миллионов лет назад природа придумала это выдающееся приспособление, позволяющее ловко лазать по деревьям.

Большой палец руки человека образует почти прямой угол с остальными четырьмя пальцами. Как говорят биологи, он противопоставлен остальным. Именно эта деталь делает нашу кисть так хорошо приспособленной к манипуляциям с орудиями. Ловкая человеческая рука сыграла немалую роль в появлении разума у нашего вида.

Но, конечно же, такое строение кисти гораздо древнее любых рукотворных инструментов. У наших далёких предков оно развилось как приспособление к древесному образу жизни. Рукой с противопоставленным большим пальцем очень удобно цепляться за ветки деревьев. Поэтому и наблюдается подобное устройство конечности прежде всего у приматов.

А вот за пределами класса млекопитающих такая анатомическая особенность встречается крайне редко. Из амфибий ею могут похвастаться некоторые древесные лягушки, из рептилий – хамелеоны и ещё очень небольшое число видов. Во всех этих далёких друг от друга эволюционных линиях противопоставленный большой палец, несомненно, появлялся независимо как приспособление к лазанию по деревьям.

Когда же эволюция впервые сделала это изобретение? Это трудный вопрос. Большинство, если не все, известные примеры такой анатомии относятся к текущей геологической эре – кайнозойской, которая началась после вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Между тем животные-древолазы появились, скорее всего, даже не в предыдущую (мезозойскую), а ещё в палеозойскую эру. Уже в конце пермского периода существовали рептилии, которые, судя по строению скелета, освоили планирующий полёт. А если им приходилось планировать, значит, они часто оказывались где-то высоко над землёй. Не на деревьях ли?

А в юрском периоде мезозойской эры появились птерозавры. Именно эти существа первыми научились держаться в воздухе за счёт взмахов крыльев. Но вряд ли они овладели таким сложным способом полёта "с нуля", скорее всего, всё опять-таки началось с планирования. Естественно предположить, что планировали они с деревьев.

У палеонтологов были и другие основания подозревать некоторых птерозавров в древесном образе жизни, но лишь косвенные. До сих пор не было убедительных доказательств того, что какие бы то ни было птерозавры обитали в древесных кронах. В частности, не было известных представителей этого отряда с противопоставленным большим пальцем – однозначным приспособлением к древолазанию.

Всё изменило недавнее открытие. Палеонтологи обнаружили в Китае останки птерозавра юрского периода. Эксперты отнесли это существо к новому роду и виду, который они назвали Kunpengopterus antipollicatus.

По меркам мезозойских рептилий это было не особенно крупное существо: размах крыльев оценивается в 85 сантиметров. Но в данном случае дело не в размере.

Обе передние конечности птерозавра сохранились достаточно хорошо, чтобы эксперты уверенно заключили: большой палец у этой рептилии был противопоставленным. Это первый в истории биосферы известный пример такой анатомии.

Собственно, поэтому исследователи и выбрали видовое название antipollicatus, что в переводе с древнегреческого означает "противопоставленный большой палец".

В пресс-релизе исследования новый вид даже назван "обезьянодактилем", хотя это не более чем хлёсткое выражение. Противопоставленный большой палец характерен не только для обезьян, да и не все птерозавры относятся к птеродактилям.

Тщательное изучение окаменелости выявило и другие анатомические признаки, которые можно связать с древолазанием. А вот у двух других видов птерозавров, обитавших рядом с K. antipollicatus, учёные не обнаружили таких адаптаций.

Это объясняет, как три вида птерозавров уживались в одной экосистеме. Они разделили экологические ниши: K. antipollicatus был завсегдатаем древесных крон, а его родственники – нет.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Current Biology.

К слову, ранее мы рассказывали о птерозавре, убитом акулой. Писали мы и об окаменелости, которую принимали за череп птеродактиля, но затем посчитали частью огромной странной рыбы.

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