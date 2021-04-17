Чем российские ученые займутся в Арктике

Северный флот и Российское географическое общество проведут совместные экспедиции в Арктике. В этом году основные исследования затронут Южный остров архипелага Новая Земля.

В Арктике стартует четвертый сезон экспедиций. Это масштабный проект Русского географического общества и Северного флота по исследованию арктических архипелагов. Первая комплексная экспедиция прошла на архипелаге Новая Земля еще весной 2018 года. В этом году заканчивается изучение Земли Франца Иосифа. С 2019 года в районе было обнаружено пять новых островов. Была установлена максимальная глубина Карского моря – 634 метра.

"Большие исследования были проведены в области связи в этом регионе. Это естественная проблема для всех полярных стран – организация связи на 80-х широтах. И два научных института проводили свои исследования, оставили аппаратуру. Я думаю, что это тоже будет иметь очень позитивные последствия", – говорит директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

В 2021 году основные исследования пройдут на острове Южном архипелага Новая Земля. Высадки планируются не менее чем в 15 точках, где будут проведены комплексные работы. Большое внимание уделят историческому аспекту. Ученые будут искать следы присутствия первопроходцев и первых исследователей Арктики, проследуют по маршрутам экспедиций 18-19 века и попробуют найти наиболее древние стоянки поморов на территории Южного острова.

"Баренц описывал свою экспедицию, точнее не он, а его коллеги выжившие. Там было написано, что они наблюдали поморские кресты. Даже в тот период времени. На сегодняшний момент подтвержденных данных или мест, которые четко были описаны как старинные поморские поселения, нет. Мы надеемся, что эта экспедиция позволит их найти. И позволит сказать, что русское заселение островов арктических архипелагов произошло существенно раньше, чем туда попали наши коллеги-европейцы", – говорит Чечулин.

Особая часть проекта – мемориальная. Гидрографические суда должны обследовать шесть больших районов в Баренцевом и Карском морях в поисках затонувших в годы Великой Отечественной войны советских подводных лодок, а также кораблей союзников. Подобные работы проводились и ранее. Одна из самых интересных находок – американское судно "Томас Дональдсон". Сухогруз уничтожила немецкая подводная лодка в марте 1945 года. На дне залива в районе Кольского полуострова также удалось обнаружить американский бомбардировщик "Бостон", полученный СССР по программе ленд-лиза.

Пожалуй, самая интригующая часть экспедиции – изучение аномалий на севере Новосибирских островов. В частности, над островом Беннета со спутников периодически виден гигантский газовый шлейф в тысячу километров. По смелым предположениям ученых, в этом районе прямо в центре Арктики может скрываться действующий вулкан.

"Задача – побывать на островах Де-Лонга, и с помощью современных технических средств провести внимательно исследование земной поверхности и того, что она скрывает под собой. Понять, есть ли там молодой современный вулканизм", – говорит замдиректора Арктического музейно-выставочного центра, кандидат исторических наук Павел Филин.

Любопытно, что здесь же неподалеку – на острове Жохова – была сделана невероятная находка: самая древняя стоянка человека в Арктике. Поселение существовало более 9 тысяч лет назад. И, возможно, древних людей согревал тот самый вулкан. Так и напрашивается аналогия с фантастической Землей Санникова, которую может быть все-таки удастся найти российским исследователям.