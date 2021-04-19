Спутники помогут предсказать извержения вулканов и спасти людей

Учёные опробовали новый метод, позволяющий спрогнозировать извержения вулканов. Речь идёт о спутниковых наблюдениях, которые можно установить даже за самыми труднодоступными из огнедышащих гор. Своевременное предупреждение о разгуле стихии может спасти множество человеческих жизней.

В радиусе ста километров от действующих вулканов проживает более 800 миллионов человек. Понятно, что такое соседство чревато неприятностями. Но люди не желают покидать места, зачастую обжитые многими поколениями их предков, пока "гром не грянет".

Правда, когда со склонов огнедышащей горы уже несётся поток раскалённых газов и пепла, зачастую становится слишком поздно. Поэтому человечество не отказалось бы от способа прогнозировать извержения за несколько месяцев, а лучше за несколько лет до катастрофы.

Новое исследование даёт надежду на дешёвый, а главное, эффективный метод такого прогноза. Речь идёт об измерении температуры вулканов с помощью спутников. В роли градусника выступили спутники Terra и Aqua, регистрирующие инфракрасное излучение поверхности Земли.

Учёные обобщили наблюдения за несколькими вулканами на протяжении 16 лет и выявили интересный факт. За несколько лет до извержения температура огнедышащих гор поднималась. Такой эффект был обнаружен у пяти сравнительно недавно извергавшихся вулканов, расположенных в разных уголках Земли и относящихся к разным типам.

Это повышение температуры было небольшим (в среднем на один градус Цельсия), зато охватывало десятки квадратных километров площади. То есть речь идёт не о появлении отдельных горячих точек, а о поведении целого вулкана.

Исследователи практически уверены, что дело в поднимающихся из вулканического очага больших массах раскалённой магмы. Впрочем, пока неизвестно, как её тепло передаётся на поверхность вулкана. "Посредником" могут служить, например, вулканические газы или подземные воды.

Авторы новой работы подчёркивают, что извержения, о которых предупредило повышение температуры, не были спрогнозированы другими методами.

У нового подхода есть и другие преимущества. Спутник, в отличие от наземного датчика, может наблюдать сразу множество вулканов. И даже если огнедышащая гора расположена в труднодоступной местности, это не помеха для орбитальных наблюдений.

Добавим, что о будущем извержении предупреждает не только повышение температуры, но и изменение ландшафта. Под давлением накопившейся магмы вулкан как бы вспучивается, надувается. Этот эффект невелик, и его непросто заметить с Земли. А вот спутники прекрасно справляются с такими измерениями.

Учёные обнаружили, что повышение температуры и "вспучивание" вулкана зачастую происходят почти одновременно. Таким образом, благодаря орбитальным аппаратам у вулканологов появляется целых два перспективных "диагностических критерия".

В будущем авторы намерены проверить свой подход на большем числе огнедышащих гор.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ранее мы рассказывали о том, сколько людей и как убивают вулканы. Также мы писали о вулканических извержениях, спровоцированных… дождями.

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