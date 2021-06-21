Пульс Земли: извержения и подъем океана следуют особому циклу

Проанализировав основные события геологической истории Земли за последние 260 миллионов лет, исследователи обнаружили любопытную закономерность.

Выяснилось, что у геологической активности нашей планеты есть по меньшей мере один цикл, который повторяется каждые 27,5 миллионов лет.

Учёные не первый раз рассматривают гипотезу цикличности геологической истории, включающей такие события как вулканическая активность и массовые вымирания. Однако существовавшие ранее методы не позволяли достаточно точно оценить "возраст" тех или иных геологических событий, что крайне затрудняло вычисления и, как следствие, выводы.

Однако последние достижения в технологии радиоизотопного датирования позволили исследователям пересмотреть и уточнить геологическую хронологию.

Исследовательская группа из Нью-Йоркского университета собрала обновлённые данные о 89 геологических событиях, произошедших за последние 260 миллионов лет. Эти события включают вымирания морских и сухопутных животных, крупные излияния магмы на поверхность Земли, которые называются извержениями базальтов, снижение концентрации кислорода в океане, колебания уровня моря и тектонические перемещения литосферных плит Земли.

График демонстрирует кластеры геологических событий, происходивших в течение последних 260 миллионов лет. Иллюстрация M. Rampino et al./Geoscience Frontiers, 2021.

Учёные обнаружили, что эти геологические события сгруппированы в 10 кластеров, которые достигали своего пика (происходили чаще всего) примерно каждые 27,5 миллионов лет. Самый последний кластер этих событий случился около 7 миллионов лет назад, из чего можно сделать вывод, что следующий пик будет иметь место лишь через 20 миллионов лет.

Авторы работы, опубликованной в издании Geoscience Frontiers, считают, что эта "пульсация" может быть проявлением геофизических процессов, происходящих в глубинах планеты. В то же время, процессы, происходящие на земной орбите (в космосе), также могут влиять на эти циклы.

"Какими бы ни были причины этих циклических эпизодов, наше исследование является аргументом в пользу существования периодических скоординированных и порой катастрофических геологических событий, и это не совпадает со взглядами, которых придерживаются многие геологи", – отметил ведущий автор работы Майкл Рампино (Michael Rampino) из Нью-Йоркского университета.

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