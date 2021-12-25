Подробности первого в истории "прикосновения" к Солнцу

На этой неделе было опубликовано видео с первого в истории космического аппарата, "коснувшегося" Солнца. Зонд Parker Solar Probe передал на Землю уникальные кадры, сделанные в августе этого года, когда аппарат максимально приблизился к небесному светилу.

Конечно, зонд "Паркер" не мог добраться до поверхности Солнца, а лишь вошел в его атмосферу. Но для человечества это первое настоящее прикосновение к светилу.

Зонд Parker Solar Probe стал первым в истории космическим кораблем, который пересек границы солнечной атмосферы и вошел в корону Солнца. Спутанное магнитное поле Солнца управляет движением заряженных частиц. Это сильно отличается от того, как двигаются частицы солнечного ветра. Получив данные с магнитометров, ученые сразу поняли, что пересекли границы солнечной атмосферы. На видео в этот момент происходит резкий переход.

Все полосы, которые пересекает Parker, представляют собой корональные стримеры – массивные петли электрически заряженного газа и плазмы. Они соединяют две области противоположной полярности на Солнце. Их свечение возникает из-за наполненности электронами.

Новые данные, полученные с Parker, указывают на то, что сильный нагрев газа в короне может вызывать так называемое "магнитное пересоединение". Оно возникает, когда силовые линии магнитного поля разных доменов сходятся и быстро перестраиваются. При этом высвобождается большая часть магнитной энергии, которая в итоге нагревает частицы солнечной короны.

Более глубокое понимание процессов, происходящих внутри короны, поможет нам, к примеру, лучше защититься от последствий солнечных вспышек. Выбросы плазмы, которые звезда периодически производит в межпланетное пространство, угрожают спутникам и космонавтам на МКС.

"Магнитное поле измеряется, это тоже очень непростая задача. Измеряются потоки плазмы и по составу, и по энергии. Все это очень-очень важно. И Parker, как все надеются, на некоторые из этих вопросов, позволит ответить. Пока все идет хорошо. Мы все ближе и ближе и все работает до сих пор", – рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Первый проход Parker через солнечную корону длился всего несколько часов. Температура в ней достигает двух миллионов градусов. Для того, чтобы зонд не расплавился в раскаленной атмосфере звезды, его снабдили массивным тепловым экраном из специального углепластика толщиной более 10 см.

Миссия началась в 2018 году и рассчитана на 7 лет. В будущем Parker пролетит сквозь солнечную корону еще 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца.

Во время последнего сближения Паркер сгорит в атмосфере звезды на скорости 690 тысяч километров в час.

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