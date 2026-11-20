Москва20 ноя Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой, что 93% услуг МФЦ в регионе предоставляются дистанционно.

По словам губернатора, большинство услуг предоставляется в формате онлайн, и только самые сложные случаи требуют вмешательства работников центра.

У нас в проактивном режиме дистанционно предоставляется 93% от всех услуг. И только самые сложные случаи разрешаются уже непосредственно операторами МФЦ. И, конечно, для нас очень важно, чтобы работали цифровые решения, например, и цифровой помощник у нас обрабатывает уже более половины звонков, телефонных заявок, и все типовые решения помогают решать людям без субъективного фактора. По остальным, по самым сложным случаям работают люди, но работают в хорошей, доброжелательной атмосфере, успокаивают людей. Самое главное, что у нас каждый из МФЦ уходит, разрешив свою проблему, и это наш принцип