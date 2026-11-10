Адвокат объяснил, как зрителям вернуть деньги за концерт Киркорова Адвокат Бенхин: зрители могут добиться возврата денег за концерт Киркорова

Москва10 ноя Вести.Зрители, недовольные выступлением Филиппа Киркорова в Тюмени, могут добиться возврата денег за билеты через суд. Для этого им следует воспользоваться нормами закона "О защите прав потребителей" и обратиться за помощью в Роспотребнадзор. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал адвокат Александр Бенхин.

Ранее StarHit сообщал, что посетители концерта Киркорова в Тюмени потребовали вернуть деньги за билеты. По словам очевидцев, артист выглядел нездоровым, засыпал на ходу и с трудом держался на ногах.

Сам певец объяснил, что вышел на сцену с температурой около 40 градусов. Он признал, что выступление прошло не на привычном уровне, и принес зрителям публичные извинения.

Закон РФ "О защите прав потребителей" и его статья о правах при обнаружении недостатков выполненной работы работают здесь именно потому, что была оказана услуга ненадлежащего качества. Пострадавшим нужно собрать билеты, подтверждения оплаты и заявить коллективный гражданский иск в суд, а Роспотребнадзор может помочь при составлении этих документов и предоставить экспертизы отметил Бенхин

Бенхин добавил, что в исковые требования можно включить расходы на дорогу и проживание, если зрители приехали на концерт из других регионов. При наличии чеков и других подтверждений эти затраты также можно попытаться взыскать с организатора мероприятия.

Адвокат подчеркнул, что ответчиком в таком случае должен выступать организатор концерта, а не сам артист. По его мнению, перспективы дела во многом зависят от того, удастся ли найти человека, который объединит недовольных зрителей и организует подачу иска.

Ранее сообщалось, что россиянам стал доступен возврат билетов за отмененный концерт Канье Уэста.