Африканцы просят россиян научить их делать варенье, чтобы не пропадал урожай

Африканцы просят россиян научить их делать варенье, чтобы не пропадали фрукты Африканцы просят россиян научить их делать варенье, чтобы не пропадал урожай

Москва28 ноя Вести.В странах Африки до 50% урожая фруктов пропадает из-за того, что местные жители не умеют их консервировать, делать из них варенье и компоты. Такое заявление сделал президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд и обратился к россиянам с просьбой научить африканцев это делать.

Как заявил Гоуенд, слова которого приводит РИА Новости, нельзя сводить отношения африканских стран и РФ "исключительно к торговле". По его мнению, сторонам необходимо создавать совместные предприятия в разных сферах экономики. Одной из этих отраслей эксперт назвал консервирование фруктов.

По данным Гоуенда, в странах Африки пропадают десятки миллионов тонн – то есть до половины - урожая фруктов из-за того, что африканцы не умеют консервировать плоды, делать компоты, варенья, джемы и соки.

Научите нас всему этому – тому, что в России умеет делать практически любая хозяйка сказал Гоуенд

Эксперт убежден, что инвестирование в одну лишь эту новость даст колоссальный эффект.

Гоуенд также считает, что России было бы более выгодно не закупать чай и кофе, а инвестировать в плантации.

Ранее Африка проявила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике.