Москва28 нояВести.В странах Африки до 50% урожая фруктов пропадает из-за того, что местные жители не умеют их консервировать, делать из них варенье и компоты. Такое заявление сделал президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд и обратился к россиянам с просьбой научить африканцев это делать.
Как заявил Гоуенд, слова которого приводит РИА Новости, нельзя сводить отношения африканских стран и РФ "исключительно к торговле". По его мнению, сторонам необходимо создавать совместные предприятия в разных сферах экономики. Одной из этих отраслей эксперт назвал консервирование фруктов.
По данным Гоуенда, в странах Африки пропадают десятки миллионов тонн – то есть до половины - урожая фруктов из-за того, что африканцы не умеют консервировать плоды, делать компоты, варенья, джемы и соки.
Научите нас всему этому – тому, что в России умеет делать практически любая хозяйкасказал Гоуенд
Эксперт убежден, что инвестирование в одну лишь эту новость даст колоссальный эффект.
Гоуенд также считает, что России было бы более выгодно не закупать чай и кофе, а инвестировать в плантации.
Ранее Африка проявила интерес к сотрудничеству с Россией в энергетике.