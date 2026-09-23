Алиев подписал распоряжение о помиловании Алиев помиловал осужденного за шпионаж в Азербайджане француза

Москва23 сен Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Среди них - осужденный на 10 лет за шпионаж француз Мартин Райан. Документ опубликован на сайте лидера республики.

В списке помилованных также есть гражданин России и Израиля Кирилл Михайлов, двое турецких граждан и гражданка Пакистана.

В распоряжении отмечается, что решение принято Алиевым исходя из принципов гуманизма и с учетом состояние здоровья осужденных, семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, срока отбытого наказания и их поведения в этот период.