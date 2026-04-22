США внедрят украинскую систему против дронов для защиты базы в Саудовской Аравии

Москва22 апр Вести.Армия США начала использовать украинскую противодроновую систему Sky Map для защиты своей авиабазы "Принц Султан" в Саудовской Аравии, утверждает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Авиабаза "Принц Султан" расположена в центральной части Саудовской Аравии, юго-восточнее столицы королевства Эр-Рияда. На ней дислоцируется основной контингент американских военных в Саудовской Аравии. В конце марта объект подвергся ударам БПЛА.

В последние недели американские военные внедрили украинскую технологию противодействия беспилотникам на ключевой авиабазе США ["Принц Султан"] в Саудовской Аравии говорится в публикации

Кроме того, на базу прибыли украинские военные специалисты, которые должны обучить военных США работе со Sky Map, утверждает издание.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что стремление Украины участвовать в иранском конфликте обусловлено желанием создать впечатление, что киевский режим способен влиять на мировые процессы.

Он добавил, что Киев также может попытаться обменять имеющиеся у него технологии на ресурсы стран Ближнего Востока, будь то газ, нефть или оружие.