Москва27 нояВести.Белоруссия предложила Польше провести консультации по ситуации в Беловежской пуще, где польская сторона возвела забор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова.
По его словам, многовековое культурное и природное богатство Белоруссии невозможно обесценивать и изолировать никакими политическими решениями.
Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, который состоится на объекте "Беловежская пуща" в 2027 годусказал Рыженков
15 сентября сообщалось, что на возведение заграждения на границе с Белоруссией Польша потратила 500 миллионов евро.