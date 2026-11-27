Минск предложил Варшаве провести консультации по забору в Беловежской пуще

Белоруссия предложила Польше провести консультации по стене в Беловежской пуще Минск предложил Варшаве провести консультации по забору в Беловежской пуще

Москва27 ноя Вести.Белоруссия предложила Польше провести консультации по ситуации в Беловежской пуще, где польская сторона возвела забор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова.

По его словам, многовековое культурное и природное богатство Белоруссии невозможно обесценивать и изолировать никакими политическими решениями.

Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, который состоится на объекте "Беловежская пуща" в 2027 году сказал Рыженков

15 сентября сообщалось, что на возведение заграждения на границе с Белоруссией Польша потратила 500 миллионов евро.