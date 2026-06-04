Беспилотник ВСУ повторно атаковал заправку в Херсонской области Беспилотник ВСУ повторно атаковал заправку в Каховском округе Херсонской области

Москва4 июн Вести.Украинский беспилотник повторно атаковал автозаправочную станцию в Каховском округе Херсонской области, в результате вражеской агрессии повреждены колонка и крыша. Об этом рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Противник совершил первую атаку на указанную АЗС вечером 3 июня, тогда был поврежден автотранспорт мирных жителей.

Беспилотник ВСУ повторно атаковал заправку… Из-за атак украинских террористов не могут заправиться автомобили экстренных служб и организаций, обеспечивающих критически важные функции в округе. Нацисты парализуют гражданское транспортное сообщение и создают невыносимые условия для жизни мирного населения написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Кроме того, киевские боевики целенаправленно ударили по гражданскому авто в Любимовке — пострадал один человек. Пострадавшего доставили в Каховскую ЦРБ, ему оказывают всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено.