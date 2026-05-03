Бизнесмена из Сочи обвиняют в махинациях при строительстве апарт-отеля Сочинского бизнесмена Татуляна обвиняют в мошенничестве на 569 млн рублей

Москва3 мая Вести.Бизнесмена Рубена Татуляна, также известного как Робсон, обвиняют в хищении средств при строительстве апарт-отеля "Горизонт" в центре Адлера. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, ущерб от действий Татуляна и застройщика Анзора Пруидзе оценивается в 569 млн рублей, а объект до сих пор не достроен.

Как сообщили “Ъ” представители инициативной группы дольщиков (всего пострадало 886 семей), часть покупателей недвижимости в "Горизонте" признаны потерпевшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в совершении этого преступления заочно предъявлено Рубену Татуляну говорится в публикации

Уточняется, что бизнесмен объявлен в международный розыск. Ранее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, вымогательстве и убийстве.