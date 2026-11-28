Москва28 ноя Вести.Военнослужащий группы "Араба" бригады "Барс-Курск" с позывным Ровный уничтожил украинский FPV-дрон из автомата на дистанции свыше полукилометра. Об этом РИА Новости рассказал его сослуживец с позывным Панда.

Подразделение "Араба", состоящее из снайперов бригады "Барс-Курск" и действующее в составе группировки войск "Север", организует засады на украинские FPV-дроны и крупные ударные беспилотники ВСУ в приграничных районах Курской области.

Это подтвержденный рекорд. Это рекорд и нашего подразделения, и направления, и наших войск, насколько мы успели узнать. И у противника таких рекордов пока не замечено. Поэтому, в принципе, можно сказать, что это на данный момент настоящий зафиксированный рекорд по сбитию малогабаритной цели на такой дистанции за весь период специальной военной операции пояснил Панда

По словам Панды, бойцы находились в засаде в месте, где пролетают беспилотники различных типов. Ровный первым услышал дрон, затем визуально определил его местоположение. Военнослужащие открыли огонь, и примерно на третьем магазине, когда аппарат пролетал мимо, они заметили, как он задымился и вспыхнул батарейный отсек.

Находились в засаде, в месте пролетов БПЛА различного типа. Ровный первым услышал его, затем визуально определил, где дрон находится. Мы вместе начали отрабатывать, и где-то на третьем магазине, когда он уже пролетал мимо нас, мы увидели, как он задымился, вспыхнул батарейный отсек приводит агентство слова Панды

После падения дрона бойцы установили, что его сбил Ровный с расстояния 550 метров. Панда отметил, что это подтвержденный рекорд для их подразделения, направления и войск, и у противника подобных достижений пока не зафиксировано.