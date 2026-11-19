Москва19 ноя Вести.Европейские лидеры напоминают толпу детей, которые чувствуют себя смелее, когда собираются вместе. Такое мнение высказал автор информационной службы "Вести" Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву.

Богданов отметил, что прежняя уверенность европейских стран сталкивается с новой политической реальностью.

Такой крестовый поход детей, потому что их очень много. Вроде они как все маленькие, но, когда они собрались все вместе, им стало не страшно всей толпой. Это иллюзия, которая сейчас разбивается опять же о реальность, которую мы, например, наблюдаем в Европе, когда у одних зажигание оказывается более поздним, вот этот угол опережения, а у каких-то более ранним. До кого-то доходит раньше, до кого-то доходит позже. Но тренд уже изменен. И дело, опять же, тут не в [президенте США Дональде] Трампе. Трампа можно там назвать хромой уткой, Трамп проиграл выборы, нет, просто у каждого периода есть начало и окончание