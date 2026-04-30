Бутягин: задержание было нужно Украине для создания негативного образа России

Бутягин: украинцы хотели сделать из меня уничтожителя в клетке Бутягин: задержание было нужно Украине для создания негативного образа России

Москва30 апр Вести.Российский археолог Александр Бутягин заявил, что история с его задержанием была нужна Украине для создания негативного образа России.

Бутягин вернулся в Россию 28 апреля после обмена на белорусско-польской границе. Его задержали в Польше несколько месяцев назад из-за уголовного дела, которое завели на Украине из-за археологических исследований в Крыму. Бутягин провел в польской тюрьме несколько месяцев.

Я думаю, что главное — это общее создание негативного образа России. Что, вот, мало того, что там идет война, так еще и культурные ценности они уничтожают заявил Бутягин в эксклюзивном интервью ИС "Вести"

Он добавил, что подобная идея несколько лет назад пришла в голову украинским археологам. По словам Бутягина, до этого российскими исследованиями в Крыму "никто особо не интересовался на Украине".

Было понятно, что Украине нужен процесс, чтобы показать меня (как) уничтожителя в клетке или, не знаю, на скамье подсудимых отметил он

Ранее Бутягин предположил, что бы с ним было, экстрадируй его Польша на Украину.