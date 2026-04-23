Москва23 апрВести.В Уфе Советский районный суд принял решение изменить меру пресечения в отношении бывшего директора дочерней организации АО "Башспирт". Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан.
Следователь выдвинул ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий.
В обоснование своего ходатайства следователь указал, что в настоящее время в полном объеме проведены все следственные и процессуальные действия, направленные на проверку причастности обвиняемого к преступной деятельности организованной группыговорится в сообщении
Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя.
Раиф Абдрахимов был арестован в конце августа 2025 года по обвинению превышении должностных полномочий.