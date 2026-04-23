В Уфе отпустили из-под ареста экс-директора "Башспирта"

Москва23 апр Вести.В Уфе Советский районный суд принял решение изменить меру пресечения в отношении бывшего директора дочерней организации АО "Башспирт". Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан.

Следователь выдвинул ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий.

В обоснование своего ходатайства следователь указал, что в настоящее время в полном объеме проведены все следственные и процессуальные действия, направленные на проверку причастности обвиняемого к преступной деятельности организованной группы говорится в сообщении

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя.

Раиф Абдрахимов был арестован в конце августа 2025 года по обвинению превышении должностных полномочий.