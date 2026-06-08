Москва8 июнВести.Чешский военный летчик Алеш Свобода должен полететь на Международную космическую станцию (МКС) в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Полет Свободы может состояться в случае успешного завершения подготовительной программы, уточнил премьер.
Алеш Свобода в 2027 году может стать первым исключительно чешским астронавтом в историиприводит слова Бабиша агентство ЧТК
Премьер Чехии указал, что Свобода следует по стопам первого летчика-космонавта Чехословакии Владимира Ремека, совершившего в 1978 году полет на орбитальную космическую станцию "Салют-6".
По предварительной информации, Свобода будет пилотировать космический корабль Dragon, который на земную орбиту выведет ракета Falcon 9. В экипаже будут четыре астронавта. Известно, что командиром экипажа будет французский астронавт Тома Песке.
40-летний Алеш Свобода прошел отбор среди более чем 22,5 тыс. кандидатов. Подготовку к космической миссии, по данным чешских СМИ, он завершит в США. Свобода должен провести на борту МКС около двух недель.