Чешский астронавт Свобода должен полететь на МКС в 2027 году

Чехия планирует отправить своего первого астронавта на МКС в 2027 году Чешский астронавт Свобода должен полететь на МКС в 2027 году

Москва8 июн Вести.Чешский военный летчик Алеш Свобода должен полететь на Международную космическую станцию (МКС) в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Полет Свободы может состояться в случае успешного завершения подготовительной программы, уточнил премьер.

Алеш Свобода в 2027 году может стать первым исключительно чешским астронавтом в истории приводит слова Бабиша агентство ЧТК

Премьер Чехии указал, что Свобода следует по стопам первого летчика-космонавта Чехословакии Владимира Ремека, совершившего в 1978 году полет на орбитальную космическую станцию "Салют-6".

По предварительной информации, Свобода будет пилотировать космический корабль Dragon, который на земную орбиту выведет ракета Falcon 9. В экипаже будут четыре астронавта. Известно, что командиром экипажа будет французский астронавт Тома Песке.

40-летний Алеш Свобода прошел отбор среди более чем 22,5 тыс. кандидатов. Подготовку к космической миссии, по данным чешских СМИ, он завершит в США. Свобода должен провести на борту МКС около двух недель.