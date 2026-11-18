Датское ТВ объявило о смерти экс-королевы Маргрете II, которая жива и здорова

Датский телеканал объявил о смерти экс-королевы Маргрете II, которая еще жива Датское ТВ объявило о смерти экс-королевы Маргрете II, которая жива и здорова

Москва18 ноя Вести.Датский телеканал TV2 Fyn ошибочно объявил о смерти отрекшейся от престола в пользу сына в январе 2024 года королевы Дании Маргрете II. На самом деле экс-королева жива и здорова, сообщило издание Hello.

Бывший датский 86-летний монарх ... жива и здорова, несмотря на репортаж TV2 Fyn, опубликованный в прошлую пятницу, в котором по ошибке сообщалось, что она умерла говорится в публикации

По данным издания, некролог не удаляли из источника до понедельника.

Как сообщалось, в мае бывшая королева Дании Маргрете II, правившая страной 52 года (дольше всех ее предшественников за всю историю королевства), была госпитализирована из-за сердечного приступа.