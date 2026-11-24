Депутат Аршинова: РФ никогда не навязывала свое видение, как нужно развиваться

Депутат Аршинова заявила, что Россия никогда не навязывала странам свое мнение Депутат Аршинова: РФ никогда не навязывала свое видение, как нужно развиваться

Москва24 ноя Вести.Россия никогда не навязывала другим государствам, как нужно развиваться и какой путь им выбирать. На это обратила внимание в интервью ИС "Вести" депутат Государственной думы России, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Она напомнила о референдуме, который прошел в Приднестровской Молдавской Республике в 2006 году за независимость и интеграцию с Россией.

Почти 98% населения жителей Приднестровья проголосовали за вхождение в Россию. 2% только было за интеграцию с Молдовой. То есть 98% видят себя россиянами. Россия никогда не навязывает какое-то свою волю или видение, как должно развиваться. Россия всегда выигрывает, когда каждая страна - про себя, про свой народ. Потому что, очевидно, выгодно, когда каждый народ и власть помнит в своей стране, что самое главное, они должны быть про себя, а не про Евросоюз или про Россию отметила Аршинова

Ранее президент Молдавии Майя Санду сочла "незаконным" присутствие российских войск на территории Приднестровья.

Российские миротворцы находятся в зоне конфликта в ПМР с 1992 года в рамках принципа мирного урегулирования.