Депутат Исаев рассказал, как на Украине оправдывают конфликт с РФ Исаев назвал цели конфликта с РФ, которые озвучиваются украинскому населению

Москва4 мая Вести.Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев озвучил информационной службе "Вести" три цели конфликта с Россией, которые называются украинскому народу.

По словам депутата, недавно на Украине развернулась дискуссия: из-за нехватки собственной рабочей силы вследствие мобилизации украинские работодатели говорили о необходимости завозить людей из Бангладеш и Пакистана.

В полемику с ними вступил [советник офиса главы президента Украины Михаил] Подоляк, который сказал: "Каких бангладешцев, пакистанцев? Украина – це Европа. Убитых украинцев заменят роботы". Таким образом, мы видим, что для украинского народа сформулированы три цели войны. Первое – это обогащение верхушки. Вторая – это дать возможность Европе до тридцатого года спокойно и безопасно подготовиться к войне с Россией. А третье – это отстоять землю для бангладешцев и роботов, которые в дальнейшем ее населят заявил Исаев

Ранее военкор информационной службы "Вести" Герой России Евгений Поддубный заявил, что рядовым жителям Украины не у кого искать защиты от ТЦК и полиции.